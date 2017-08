Calciomercato Inter/ News, Vidal allontana i nerazzurri: voglio vincere tutto col Bayern (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Arturo Vidal - La Presse

VIDAL ALLONTANA I NERAZZURRI

Se ieri sembrava fatta per l'accordo tra Inter e Arturo Vidal le cose sono cambiate nella giornata di oggi. Il centrocampista cileno del Bayern Monaco sta accendendo il calciomercato, con l'Inter che metterebbe a segno un colpo formidabile riportandolo in Italia. Il calciatore ex Juventus ha parlato a Bild, negando la possibilità di un accordo già trovato con il club meneghino e sottolineando la sua volontà di rimanere ancora a lungo in Germania. Vidal ha spiegato: "Voglio vincere campionato, Coppa di Germania e Champions League con il Bayern Monaco. Voglio fare il triplete con i bavaresi e poi magari vincere anche il Mondiale in Russia con il Cile". Vidal è un centrocampista di grande quantità e qualità che sarebbe perfetto per giocare al centro dei tre trequartisti nel 4-2-3-1 che ha in mente Luciano Spalletti. Se non dovesse arrivare proprio Vidal dal Bayern Monaco allora l'Inter potrebbe tornare a guardarsi intorno per un centrocampista dalle stesse caratteristiche.

KONDOGBIA E MURILLO VERSO IL VALENCIA

L'Inter si prepara anche a un doppio colpo di calciomercato in uscita. Il Valencia infatti è molto interessato a prendere il pacchetto formato da Jeison Murillo e Geoffrey Kondogba. Il difensore colombiano e il centrocampista francese infatti sono sul calciomercato e nonostante siano stati pagati moltissimo potrebbero andare via per una cifra anche inferiore. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che il club spagnolo abbia offerto per la coppia di calciatori una cifra di trentasei milioni di euro, nello specifico tredici per il difensore e tre per il prestito oneroso del centrocampista che sarebbe poi stato riscattato a venti. L'Inter invece ne vorrebbe quaranta, dimenticando per un momento che il solo Kondogbia era costato appena due anni fa la stessa cifra. Di questa situazione ha parlato anche l'allenatore del Valencia Marcelinho ai microfoni di Desmarque sottolineando: "Murillo è un calciatore importante, può essere che arrivi qui da noi. Conosce bene la Liga, parla spagnolo e pure questo è un fattore importante perché il suo adattamento sarebbe molto rapido. Kondogbia è un calciatore importante".

