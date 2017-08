Calciomercato Juventus/ News, Rabiot torna d'attualità (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Adrien Rabiot - La Presse

RABIOT DI NUOVO NEL MIRINO?

A sorpresa potrebbe rispuntare il nome di Adrien Rabiot nel calciomercato della Juventus. Il francese del Paris Saint German era stato accostato ai bianconeri diverse stagioni fa, quando era ancora un talento della Primavera. Finito poi nel mirino anche della Roma allora di Walter Sabatini non si era mosso dalla Francia diventando protagonista con la maglia del club transalpino. Il calciatore intanto apre le porte a un suo eventuale passaggio in Serie A. A Sky Sport lo stesso calciatore ha sottolineato: "In futuro può essere una bella idea andare a giocare in Serie A. Ora però io sto bene a Parigi". Adrien Rabiot è un interno di centrocampo dotato di grande intelligenza e migliorato molto nelle ultime stagioni negli inserimenti partendo da dietro. Nella Juventus sarebbe pronto a diventare un leader magari giocando vicino a Miralem Pjanic e Sami Khedira. Sicuramente sarebbe un colpo importante anche in prospettiva visto che comunque Rabiot è ancora giovane.

IL WEST HAM PUNTA MARIO LEMINA

Tra i calciatori della Juventus che dovrebbero partire in questa sessione di calciomercato c'è sicuramente Mario Lemina. Secondo quanto riportato da Sky Sport sul forte centrocampista gabonese ci sarebbe il West Ham. Gli Hammers hanno intenzione di fare sul serio e sarebbero pronti anche ad offrire una bella cifra al club bianconero. Il calciatore dal conto suo sa che con l'arrivo di un altro centrocampista di livello avrebbe ancora meno spazio di quello che già in questa stagione è mancato. La Juventus andò a pescare il centrocampista dall'Olympique Marsiglia, ma a Torino non ha mai realmente trovato molto spazio. In due anni in bianconero ha infatti collezionato ventinove presenze in Serie A segnando tre reti. Nella sua prima stagione in Italia aveva destato ottime sensazioni, con un grande gol contro l'Atalanta che aveva fatto pensare potesse essere l'erede di Paul Pogba. Quest'anno poi qualche problema fisico di troppo e la brutta espulsione contro il Siviglia in Champions League l'avevano relegato a ultimo tassello del centrocampo di Massimiliano Allegri.

© Riproduzione Riservata.