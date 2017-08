Calciomercato Milan/ News, Fassone: non c'è fretta per il nuovo attaccante (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Marco Fassone - La Presse

FASSONE CONFERMA L'ARRIVO DI UNA PUNTA

E' un Milan insaziabile quello che sul calciomercato sta sorprendendo tutti a forza di colpi da novanta. L'ultimo dovrebbe portare a un attaccante di valore internazionale con i nomi di Diego Costa e Pierre Emerick Aubameyang che sono in testa alle liste di preferenze. La conferma che arriverà una punta l'ha data anche il dirigente Marco Fassone dopo la gara di ieri contro il Craiova a Premium Sport. Ha sottolineato: "Il nuovo attaccante? La fretta ti pone sempre in una posizione sbagliata nei confronti delle trattative di calciomercato. Stiamo osservando tanti calciatori, non vogliamo sbagliare però e prendere il profilo giusto al prezzo giusto. Non abbiamo emergenza e l'acquisto lo faremo al momento giusto". Sono parole importanti quelle di Fassone perchè danno conferma a quelle che potevano sembrare solo delle voci. Alla fine un attaccante di peso arriverà, staremo a vedere chi sarà.

DE GRANDIS SU IBRAHIMOVIC'

Tra le tante voci di calciomercato per la prossima punta del Milan spunta anche una possibilità romantica e cioè quella che Zlatan Ibrahimovic' possa vestire la maglia del Milan ancora una volta. Di questo però non è convinto l'esperto di calciomercato di Sky Sport Stefano De Grandis. In una delle ultime edizioni di Sky Sport 24 ha sottolineato: "Abbiamo già parlato più volte del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic' al Milan. È sempre stato un calciatore decisivo, ma non so se sarà così ancora dopo l'infortunio al ginocchio. Non sono certo poi che possa combaciare con l'idea di calcio che ha in mente Vincenzo Montella. Bisogna ricordarsi quando in Spagna Pep Guardiola al Barcellona non lo faceva mai giocare. Zlatan Ibrahimovic' non è gestibile se si vuol far giocare solo qualche gara". Di certo però i tifosi del Milan sarebbero molto felici di veder tornare a Milano Zlatan Ibrahimovic' che ha regalato loro l'ultimo Scudetto vinto con Massimiliano Allegri in panchina nella stagione 2010/11.

