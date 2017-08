Calciomercato Napoli/ News, per Zinchenko ci siamo, mentre Giuntoli è infuriato (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

È FATTA PER ZINCHENKO

Il Napoli sembra pronto a mettere a segno un colpo di calciomercato davvero importante. Pare infatti che Zinchenko del Manchester City sia a un passo dall'arrivo in azzurro. Secondo quanto riportato da Gazzamercato.it pare che ci sia un accordo totale tra il calciatore e il club azzurro, mentre si deve ancora trovare quello tra le due compagini. Al momento, secondo la rosea, pare che si stia lavorando per limare alcuni dettagli e che l'affare si chiuderà con un prestito oneroso con opzione per il riscatto a circa sei-sette milioni di euro. Legata a questa trattativa in entrata ce n'è anche una in uscita con Emanuele Giaccherini che dovrebbe lasciare spazio a Zinchenko. Il classe 1996 del Manchester City è un calciatore di grande qualità e intelligenza nel giocare la palla nello stretto come piace a Maurizio Sarri. Intanto il calciatore ucraino pare stia rifiutando ogni destinazione con l'intenzione di voler andare a giocare proprio nella squadra di cui Aurelio De Laurentiis è presidente.

GIUNTOLI INFURIATO PER LA QUESTIONE EMRE MOR

Il Napoli dovrebbe fare un altro colpo in entrata in questo calciomercato per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo l'arrivo di Ounas e quello tramontato di Berenguer, finito al Torino, la squadra allenata da Maurizio Sarri non ha intenzione di fermarsi. L'obiettivo è di andare a prendere un calciatore che possa completare il reparto offensivo con qualità e dinamismo. Nelle ultime ore si è parlato molto del talento Emre Mor del Borussia Dortmund che piace anche alla Roma. Addirittura nella giornata di ieri sono uscite dichiarazioni del suo procuratore, poi smentite, che sottolineava come il calciatore fosse stato sul punto di firmare per una proprio tra Roma e Napoli. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a RaiNews24 da questa situazione sarebbe uscito infastidito il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli. Secondo Venerato Emre Mor non sarebbe stato proprio mai trattato e pare che per le corsie gli obiettivi siano sempre stati Zinchenko e Verdi con l'obbligo però prima di cedere Emanuele Giaccherini.

