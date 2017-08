Calciomercato Roma/ News, Iheanacho al Leicester spinge Mahrez in giallorosso (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

IHEANACHO AL LEICESTER RIACCENDE LA PISTA MAHREZ

Continua la caccia sul calciomercato dell'erede di Mohamed Salah. La Roma vuole un calciatore in grado di saltare l'uomo e che possa fare la differenza sotto porta. Le quotazioni cambiano in continuazione con la giornata di oggi, venerdì 4 agosto 2017, che vede salire le quotazioni di Riyad Mahrez e scendere quelle di Emre Mor. Le voci sull'algerino si sono scatenate anche perché le Foxes sembrano aver preso quello che sarà il suo erede. E' ufficiale infatti il passaggio alla squadra di Shakespeare di Kelechi Iheanacho dal Manchester City. L'attaccante nigeriano è costato venticinque milioni di sterline e quindi ora il Leicester deve provare a rientrare a livello economico. Secondo quanto riportato su Twitter da Alessandro Austini de Il Tempo pare che Emre Mor del Borussia Dortmund si sia definitivamente defilato, mentre rimangono stabili le quotazioni di Juan Mata del Manchester United e Juan Cuadrado della Juventus.

CARNEVALI SU BERARDI

Eusebio Di Francesco non ha mai nascosto la sua grande stima per Domenico Berardi, talento che proprio lui ha lanciato ad altissimi livelli nel Sassuolo. E' chiaro che con il suo passaggio alla Roma in tempi di calciomercato l'accostamento sorge spontaneo. L'amministratore delegato della squadra neroverde, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'originale per spiegare il suo punto di vista sulla questione Berardi. Questi ha sottolineato: "Non è arrivata nessuna telefonata dalla Roma per Domenico Berardi e spero che non arrivi anche perché in questo periodo mai come prima ci siamo sentiti con i giallorossi. Prima abbiamo parlato di Eusebio Di Francesco, poi di Pellegrini e alla fine di Gregoire Defrel. Se è vero che non c'è due senza tre dovremmo aver finito qui". Sicuramente il dirigente non nasconde la paura della forza sia economica che di prestigio del club a cui capo c'è James Pallotta.

