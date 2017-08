Calciomercato Inter/ News, è fatta per Emre Mor del Borussia Dortmund (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Antonio Candreva - La Presse

EMRE MOR È A UN PASSO

L'Inter continua sotto traccia il suo calciomercato ed è pronta a mettere a segno un altro colpo importante. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che sia vicinissima alla definizione la trattativa che dovrebbe portare in nerazzurro Emre Mor dal Borussia Dortmund. Si parla addirittura di firma imminente con le visite mediche che dovrebbero essere effettuate martedì prossimo. Il colpo lascia un po' tutti di sorpresa perché si era parlato a lungo dell'interessamento da parte della Roma e del Napoli con l'Inter che sembrava invece molto defilata. Di sicuro Emre Mor è un calciatore che può fare la differenza con il suo cambio di passo, anche se è molto giovane e deve fare esperienza. Non è da escludere che l'Inter possa dargli molto spazio perché dalle caratteristiche tecniche è uno di quei calciatori che piacciono molto a Luciano Spalletti. Si parla di un prestito con diritti do riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi.

PARLA L'AGENTE DI ANTONIO CANDREVA

Nelle ultime settimane si è parlato molto in fase di calciomercato del possibile passaggio di Antonio Candreva dall'Inter al Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico dei blues stima tantissimo l'esterno di centrocampo che era un punto fermo della sua Italia quando era il commissario tecnico della Nazionale. Del suo futuro ha parlato in maniera positiva il suo agente Federico Pastorello ai microfoni di Calciomercato.com. Questi ha sottolineato: "Antonio Candreva è un punto fermo dell'Inter e non vedo perché dovrebbe partire. Si sta trovando davvero molto bene con Luciano Spalletti". Candreva in effetti sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 dell'ex tecnico della Roma, pronto per giocare a destra nei tre trequartisti dietro a Mauro Icardi. Giocatore rapido e dotato di un grande cross potrebbe essere anche attratto dall'avventura in Premier League. Dall'Inghilterra proprio continuano ad arrivare voci che dicono come l'affare sia pronto alla sua definizione nella prossima settimana per una cifra attorno ai venticinque milioni di euro.

