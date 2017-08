Calciomercato Juventus/ News, Jacobelli: situazione Keita da risolvere subito (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Keita Baldé Diao - La Presse

JACOBELLI SU KEITA BALDÈ DIAO

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus in questa sessione di calciomercato rimane ancora lui Keita Baldé Diao. L'esterno d'attacco della Lazio è un giocatore tecnico e dotato di grande intelligenza nel giocare la palla a terra. Il suo contratto in scadenza nel 2018 però non fa abbassare il prezzo del cartellino con Claudio Lotito non intenzionato a svendere il talento ex Barcellona. Xavier Jacobelli ha espresso la sua opinione in merito ai microfoni di TMW Radio, sottolineando: "Va sciolto subito il caso Keita Baldé Diao. Sarà deleterio per tutti non farlo subito e non trovare l'accordo. Questo soprattutto per la Lazio che potrebbe perdere a parametro zero il calciatore. Questi infatti potrebbe trovare un accordo con chiunque voglia da gennaio prossimo". Jacobelli sottolinea che il coltello dalla parte del manico ce l'ha il calciatore che sa come Juventus e Inter farebbero carte false per prenderlo subito. Certo Keita non vuole rimanere fermo un anno, ma a mali estremi estremi rimedi.

ANCHE IL GALATASARAY SU RINCON

La Juventus non è soddisfatta di questi sei mesi di Tomas Rincon in bianconero ed è quindi disposta a cedere il calciatore venezuelano in questa sessione di calciomercato. Il ragazzo è arrivato dal Genoa nella scorsa sessione di gennaio con il club piemontese che doveva sostituire il Profeta Hernanes partito verso la Cina. La pista più percorsa in questi giorni è quella della possibilità di vedere Tomas Rincon all'Atalanta dove ritroverebbe il suo mentore Gian Piero Gasperini già avuto a Genoa. Secondo As ora si sarebbe fatto prepotentemente sotto il Galatasaray che vorrebbe portare in Turchia El General. Il club di Istanbul potrebbe giocarsi la carta Igor Tudor ex bandiera del club bianconero e ora allenatore del club turco. Difficile capire se la Juventus cederà all'estero Rincon anche perché probabilmente sarà lo stesso calciatore a preferire una soluzione italiana. A questo punto appare assai difficile pensare che Rincon possa rimanere a Torino.

