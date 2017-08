Calciomercato Milan/ News, via Cutrone dentro due attaccanti? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

SE PARTE CUTRONE ARRIVANO ALTRI DUE ATTACCANTI

La notizia di calciomercato che riporta Sky Sport ha sicuramente dell'incredibile. Se dovesse partire Patrick Cutrone infatti potrebbero arrivare al Milan addirittura altri due attaccanti nonostante l'acquisto già di André Silva per una cifra importante dal Porto. Il talento classe 1998 ha sorpreso tutti in un precampionato giocato ad altissimo livello e pare pronto per il salto di qualità, ma forse cederlo in prestito per farlo giocare di più potrebbe essere l'idea migliore. I nomi sono sempre i soliti e si passa dal sogno Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund fino all'obiettivo più concreto Nikola Kalinic della Fiorentina. Non è da escludere però anche un'operazione minore per completare l'attacco, magari una giovane promessa da affiancare proprio al campione e a Fabio Borini oltre al già citato André Silva. Staremo a vedere quale sarà la strategia della squadra rossonera che non esclude la possibilità di trattenere ancora Patrick Cutrone a cui magari sarebbe data la possibilità di giocare con continuità almeno in Coppa Italia.

SI CERCA UN CENTROCAMPISTA

Il Milan ha fatto fino a questo momento una campagna acquisti di calciomercato straordinaria, ma non sembra sazio. Potrebbe infatti arrivare un altro centrocampista come scommette Sky Sport. L'ostinarsi su Renato Sanches del Bayern Monaco è sicuramente una prova verso questa situazione. L'obiettivo è quello di avere un reparto che possa permettere a Vincenzo Montella di far girare bene gli uomini. Si cerca un calciatore con le caratteristiche di Franck Kessié, che permetta di far rifiatare ogni tanto il calciatore arrivato dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini dove è esploso nella stagione che ci siamo lasciati alle spalle. Con l'arrivo di un altro centrocampista ci potrebbero essere anche delle cessioni. Rimangono in bilico le posizioni di Riccardo Montolivo e Manuel Locatelli. Solo uno dei due infatti rimarrà a fare da vice a Lucas Biglia arrivato dalla Lazio. Più probabile che a partire sia il secondo che magari potrebbe andare a giocare in prestito per ritrovare il filotto di buone prestazioni intrapreso nella scorsa stagione.

