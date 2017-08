Calciomercato Napoli/ News: Zinchenko dice no a tutti, vuole solo gli azzurri! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

ZINCHENKO HA SCELTO IL NAPOLI

In testa al Napoli, in questa fase del calciomercato, c'è un solo nome e cioè quello del giovane Oleksandr Zinchenko. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che il ragazzo abbia rifiutato un po' tutte le destinazioni proposte dal club inglese perché vuole solo ed esclusivamente la maglia azzurra della squadra di Maurizio Sarri. Il calciatore ucraino continuerà a dire di no, come riporta la rete televisiva, fino a pensare di rimanere al City nel caso non si trovasse l'accordo con il Napoli. Servirà ancora pazienza per cercare di arrivare a questo calciatore, ma il Napoli ce la può fare. C'è da dire che un club prestigioso come il Manchester City non lascia mai partire giovani così a cuor leggero. Per questo c'è da prevedere la possibilità di inserire una clausola di riacquisto nel contratto del ragazzo. Difficile capire se in questo caso gli azzurri siano disposti a prendere il ragazzo.

GHOULAM RESTA!

Si è parlato molto in questa sessione di calciomercato del possibile addio al Napoli del terzino sinistro algerino Faouzi Ghoulam. Il calciatore in questione sembra che sia invece pronto a rimanere in azzurro. Ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista della Ai, che ha sottolineato come il calciatore stia parlando negli ultimi giorni con Menedes e il fratello per capire cosa fare del suo futuro. Dalle ultime chiacchierate sarebbe arrivata la decisione definitiva di voler rimanere in azzurro. Il Napoli è pronto ad offrire un rinnovo da 1.8 milioni di euro a stagione, ma il ragazzo ne vorrebbe ben due. L'incontro tra le due parti si può trovare nei bonus che potrebbero portare facilmente l'ingaggio alla cifra richiesta al calciatore. La situazione è ancora non del tutto definita, ma Ghoulam dovrebbe vestire ancora la maglia del Napoli anche nella prossima stagione e non solo.

