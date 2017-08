Calciomercato Roma/ News: Cuadrado piace, ma bisogna aspettare (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Juan Cuadrado - La Presse

CUADRADO OBIETTIVO REALE?

Non è una novità che Juan Cuadrado piaccia alla Roma e neanche che la Juventus se dovesse sacrificare qualcuno là davanti, con l'arrivo di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, preferirebbe lasciare partire il colombiano a Marko Pjaca. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica sarebbe per la Roma l'erede ideale di Mohamed Salah. Il problema rimane la cifra elevata che lo valuta la Juventus, pronta a lasciarlo partire solo di fronte a un assegno da trenta milioni di euro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, l'affare si potrebbe anche fare ma in un secondo momento. L'affare si può concretizzare visto anche i buoni rapporti che intercorrono tra le due società, nonostante l'accesa rivalità tra le tifoserie. Giallorossi e bianconeri infatti hanno perfezionato l'anno passato il passaggio dalla capitale al capoluogo del Piemonte di Miralem Pjanic.

ASCACIBAR SFUMA, FIRMA CON LO ZENIT

La Roma ha a lungo inseguito Santiago Ascacibar dell'Estudiantes, centrocampista che si è provato a prendere in un'operazione che doveva coinvolgere anche il Bologna. Il calciatore però non giocherà nel nostro campionato, almeno per ora, visto che ha trovato un accordo con lo Zenit San Pietroburgo. La squadra allenata da Roberto Mancini gli ha fatto firmare un contratto importante, versando nelle casse del club albiceleste la bellezza di sette milioni di dollari. Ascacibar è un mediano classe 1997 che in molti in patria hanno paragonato al secondo Javier Zanetti quello che dalla corsia destra è stato poi spostato al centro del campo. Giocatore dotato di una grande visione di gioco ha fatto il grande salto da poco, visto che fino a gennaio giocava ancora nella squadra B dell'Estudiantes. Non solo la Roma e il Bologna erano su di lui, ma probabilmente il club russo è stato il più rapido a intervenire riuscendo a mettere a segno un acquisto davvero importante.

