Dybala al Barcellona?/ Calciomercato Juventus live: due piani di assalto, tra cui uno scambio (ultime notizie)

Il Barcellona prova a metabolizzare la cessione di Neymar al Paris St Germain e pensa anche a Paulo Dybala come possibile erede. Uno degli "sponsor" dell'attaccante della Juventus sarebbe Lionel Messi, il quale sembra aver vissuto la partenza del brasiliano come un affronto personale. La Pulce starebbe quindi spingendo, e non poco, la società blaugrana per rispondere in grande stile sul mercato. Messi sta dunque caldeggiando la pista che porta a Dybala e il Barcellona ha già elaborato due piani di assalto per provare a strappare il sì alla Juventus. La prima strada prevede un'offerta monstre di 120 milioni di euro cash, l'altra invece una proposta un po' più articolata. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona potrebbe offrire 90 milioni di euro più il cartellino di Andrés Iniesta, che a Vinovo accoglierebbero a braccia aperte, ma non a patto di rinunciare alla Joya.

DYBALA AL BARCELLONA? ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 5 AGOSTO 2017

MURO JUVENTUS, MA I CATALANI NON MOLLANO

Per la Gazzetta dello Sport, invece, sarebbero due i giocatori offerti come contropartite e nessuno dei due corrisponde al centrocampista spagnolo. Si tratta infatti di André Gomes, già cercato dalla Juventus, e Rafinha. La società bianconera però non intende privarsi di Dybala, per questo ha innalzato un muro di fronte alle avances, comunque non ufficiali, dei catalani. Il Barcellona comunque non intende mollare la presa e potrebbe secondo alcuni quotidiani, tra cui Il Messaggero, salire a 140-150 milioni di euro per far barcollare quel muro bianconero. Del resto anche le alternative a Dybala sono piste complesse: da Philippe Coutinho, per il quale il Liverpool chiede 90 milioni di euro (una cifra considerata eccessiva dai catalani) a Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé, per i quali potrebbe andare in scena un duello con il Real Madrid.

