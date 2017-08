Calciomercato Inter/ News, ultimatum del Valencia per Murillo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Jeison Murillo - La Presse

VALENCIA IN PRESSING SU MURILLO

Da diverso tempo ormai il Valencia sta provando a chiudere un affare di calciomercato con l'Inter. Il club spagnolo è disposto a mettere una buona cifra sul piatto per arrivare alla coppia formata da Jeison Murillo e Geoffrey Kondogbia. Se sul centrocampista francese c'è la tranquillità di entrambe le parti nel trattare, per quanto riguarda il difensore colombiano si evidenziano invece alcuni problemi. Tanto che il Valencia avrebbe dato un ultimatum al club nerazzurro. Secondo quanto riporta ElDsemarque pare che si sia deciso di non andare oltre lunedì per chiudere l'affare. La giornata di oggi quindi diventa decisiva per questa trattativa col Valencia che se non riuscisse a trovare l'accordo con l'Inter potrebbe anche decidere di virare altrove già ad iniziare da domani. Dal canto suo Murillo, chiuso anche dall'arrivo di Skriniar dalla Sampdoria, sembra pronto a salutare tutti ma i nerazzurri fanno un po' di resistenza. Nelle prossime ore comunque, in un modo o in un altro, la trattativa si chiuderà.

INTER-VILLARREAL E QUELLE ASSENZE TRA I CONVOCATI

La gara Inter-Villarreal di oggi, amichevole che si gioca a San Benedetto del Tronto, offre anche degli interessanti spunti di calciomercato. Luciano Spalletti ha deciso di lasciare fuori dai convocati Gary Medel, Jonathan Biabiany e Davide Santon. Il centrocampista cileno è ufficialmente rientrato da poco dalle vacanze, non sembra però questo un motivo sufficiente per non vederlo almeno convocato col gruppo e le voci di calciomercato si moltiplicano. Su di lui c'è da tempo il Boca Juniors, ma anche dalla Turchia sono arrivate un paio di offerte interessanti. Santon dal canto suo è alle prese con un infortunio ormai da tempo, ma nemmeno lui è sicuro della riconferma anzi è probabile che venga ceduto. L'unico invece che ha un destino ben delineato è il francese Biabiany. Il calciatore è infatti molto vicino alla cessione allo Sparta Praga. Curiose le convocazioni di Jeison Murillo e Geoffrey Kondogbia che sono ormai fuori dal progetto tecnico di Spalletti da diverso tempo. Spunta per la prima volta invece il nuovo acquisto Matias Vecino.

