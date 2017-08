Calciomercato Juventus/ News, Joao Cancelo vuole lasciare il Valencia (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Joao Cancelo - La Presse

CANCELO VUOLE LASCIARE IL VALENCIA

Joao Cancelo rimane un obiettivo concreto di calciomercato della Juventus. I bianconeri devono ancora chiarire in questa sessione come si presenteranno ai nastri di partenza sulla corsia destra di difesa. Partito Dani Alves, che ha firmato un contratto con il Paris Saint German, la Juventus ha acquistato dal Milan Mattia De Sciglio che comunque in questo precampionato ha dimostrato di avere del talento ma di essere un calciatore da ricostruire dal punto di vista psicologico. Stephan Lichtsteiner offre garanzie anche se ha un anno in più sulla carta di identità e diverse squadre pronte a offrire anche una buona cifra per farlo partire. Secondo quanto riportato da Superdeporte Joao Cancelo sarebbe pronto a lasciare il Valencia con la Juventus che continua ad aspettare il momento giusto per l'affondo decisivo. Il club spagnolo chiede circa venticinque milioni di euro però, una cifra che i bianconeri non hanno intenzione di spendere.

MANDRAGORA UFFICIALE AL CROTONE

La Juventus ha ceduto ufficialmente in prestito al Crotone di Davide Nicola Rolando Mandragora. Questo potrebbe essere un intelligente colpo di calciomercato con i bianconeri che sperano di rivalutare un calciatore fermo quasi un anno per un brutto problema a un piede. Il centrocampista classe 1997 di Napoli fece innamorare la Juventus in un ottobre del 2014 quando alle sue prime armi con la maglia del Genoa fece sparire letteralmente dal campo Paul Pogba. Dopo un po' di riflessione il club bianconero ha deciso di andarlo a prendere nel calciomercato di gennaio del 2016, lasciandolo però in prestito al Pescara dove era da inizio anno. Mai scelta si rivelò più sfortunata, visto che il calciatore in quei mesi si procurò un brutto problema al piede che lo portò a due interventi chirurgici nell'arco di poco tempo. Ora Mandragora è pronto a tornare in campo da titolare e a vent'anni ha ancora tempo per riconquistarsi la maglia della Juventus con Massimiliano Allegri che lo aspetta a braccia aperte.

