Calciomercato Milan/ News, Papastathopoulos chiude al passaggio di Aubameyang in rossonero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

L'EX PAPASTATHOPOULOS PARLA DI AUBAMEYANG

Continua la telenovela di calciomercato che vede protagonista il Milan e Pierre Emerick Aubameyang. Per quello che sarebbe un ritorno abbastanza a sorpresa, il gabonese era stato svenduto dalla Primavera del Milan, bisogna però aspettare ancora del tempo con il Borussia Dortmund che ovviamente valuta il calciatore molto bene. Della situazione ha parlato chi la maglia dei gialloneri la veste oggi, ma che ha indossato anche quella del Milan e cioè Sokratis Papastathopoulos. Il centrale del Borussia ha spiegato dopo la sconfitta ai rigori contro il Bayern Monaco di ieri sera, in una gara valida per la Supercoppa Italiana, che: "Qundo sei una squadra così grande e hai giocatori così importanti ci sono sempre delle voci di calciomercato. Vediamo cosa accadrà, ma io credo che rimarremo così". Improbabile che il difensore greco possa sapere davvero quali sono le strategie di calciomercato della sua squadra. Possibile però che le sue sensazioni siano fondate.

BACCA RIFIUTA IL GALATASARAY

Tra i calciatori del Milan ancora da piazzare in questa sessione di calciomercato c'è sicuramente il colombiano Carlos Bacca. L'ex attaccante del Siviglia è ormai finito in fondo alle preferenze di Vincenzo Montella che aspetta oltre ad André Silva un altro attaccante di valore che possa giocare nel suo albero di Natale. Nonostante sia sulla lista dei cedibili Carlos Bacca non ha intenzione di accettare un'offerta qualsiasi con il suo agente che ha fatto capire bene la sua volontà di provare a tornare al Siviglia. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che proprio Bacca negli scorsi giorni abbia declinato una buona offerta da parte del Galatasaray. Il motivo sarebbe proprio quello di tornare dove si è sentito il leader incontrastato e cioè in quel Siviglia al quale ha permesso diverse volte di vincere l'Europa League. Il calciomercato sta entrando nel suo momento più caldo e sarà importante vedere anche se il club spagnolo deciderà di presentare un'offerta o meno per il calciatore.

