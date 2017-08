Calciomercato Napoli/ News, rebus portiere: rimangono Sepe e Rafael? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

DA SCIOGLIERE IL NODO PORTIERE

Uno dei nodi di calciomercato da sciogliere in casa Napoli è quello legato al portiere. Sempre più calciatori sono stati accostati alla squadra azzurra da Norberto Neto finito al Valencia a Leno del Bayer Leverkusen e Rulli della Real Sociedad. Questo perché il contratto in scadenza di Pepe Reina non fa dormire sonni tranquilli alla società che voleva trovarsi già pronta con un sostituto, un po' come sta facendo la Juventus nella staffetta tra Gigi Buffon e Woijciech Szczesny. Secondo quanto riporta nella sua versione online La Gazzetta dello Sport pare però che il Napoli potrebbe rimanere così. Dietro a Pepe Reina infatti dovrebbero rimanere sia Luigi Sepe che il brasiliano Rafael. Difficile pensare che si possa riaprire la pista di Karnezis che rispetto ai colleghi citati più sopra è l'unico che sembra davvero un obiettivo a portata di mano e di portafogli.

PAVOLETTI RESTA FINO A GENNAIO

In questa sessione di calciomercato solo su una cosa il Napoli sembra non aver avuto le idee chiare e cioè la situazione legata a Leonardo Pavoletti. Il forte attaccante arrivato dal Genoa nella scorsa sessione di calciomercato non è stato praticamente mai utilizzato da Maurizio Sarri che dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik ha preferito reinventare il belga Dres Mertens attaccante centrale piuttosto che far giocare l'ex punta di diamante del Varese. Quando sembrava scontato il suo addio però il Napoli ha deciso di fare un passo indietro e in queste settimane di calciomercato non si è fatto nulla nonostante le voci su Torino, Udinese e Benevento soprattutto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, alla fine Leonardo Pavoletti potrebbe restare al Napoli almeno fino a gennaio prossimo. Questo perché Maurizio Sarri non vorrebbe rischiare di trovarsi con la coperta troppo corta. Sarà importante anche valutare il recupero di Arkadiusz Milik da un brutto infortunio oltre a capire se Mertens continuerà a giocare al centro del tridente.

