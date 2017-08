Calciomercato Roma/ News, Monchi vuole chiudere per Mahrez entro venerdì(Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

MONCHI HA FISSATO LA DATA PER MAHREZ

La telenovela Riyad Mahrez è destinata, in un modo o nell'altro, ad arrivare al suo termine. Il direttore sportivo della Roma Monchi è anche abbastanza stufo della situazione anche perché qualora non dovesse arrivare l'algerino del Leicester si dovrà tornare sul calciomercato per prendere un altro calciatore. Nonostante l'arrivo di Gregoire Defrel e Cengiz Under a Eusebio Di Francesco serve un vero e proprio sostituto di Mohamed Salah partito verso il Liverpool. E se il francese ex Sassuolo è arrivato più per fare il vice di Edin Dzeko invece il turco ha bisogno di tempo per maturare. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che proprio Monchi abbia dato come tempo massimo di scadenza per chiudere questo tira e molla per Mahrez venerdì prossimo. C'è anche da considerare che tra due settimane esatte inzia il calendario di Serie A e che un giocatore così importante si sperava di averlo a disposizione per la preparazione estiva.

CASTAN TORNA IN BRASILE

Tra gli esuberi in casa Roma c'è anche un calciatore che fino a due stagioni fa era un perno centrale della difesa di Rudi Garcia, Leandro Castan. Tornato dal prestito al Torino in questa sessione di calciomercato il brasiliano sta bene dopo la grande paura per l'intervento al cervello, superato poi brillantemente. In giallorosso però pare non ci sia spazio per lui e il calciatore sia pronto a tornare definitivamente in Brasile. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 ci sarebbe già un abbozzo di trattativa per il passaggio di Castan al Corinthians club nel quale il calciatore ha già militato tra il 2010 e il 2012 per poi approdare proprio alla Roma. Castan è un difensore arrivato ai trentuno anni e quindi non avrebbe senso farlo partire in prestito per riprenderlo magari l'anno prossimo. E' più probabile che la Roma decida proprio per la cessione definitiva.

© Riproduzione Riservata.