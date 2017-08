Calciomercato Inter/ News, Spalletti ufficializza Dalbert e su Jovetic... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Mauricio Lemos - La Presse

SPALLETTI UFFICIALIZZA DALBERT E APRE A JOVETIC

E' un Luciano Spalletti che ha voglia di parlare anche di calciomercato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport alla fine della gara Inter-Villarreal vinta 3-1 dai nerazzurri. Il tecnico annuncia l'acquisto di Dalbert dal Nizza: "Me ne parlava poco fa il direttore. E' un affare in via di definizione, ma non è ancora tutto fatto. Risulta comunque anche a me il suo arrivo a Milano. Ci potrà dare una mano importante. Nagatomo? E' un buon giocatore". Sono importanti le parole su Stevan Jovetic che potrebbe a breve vestire la maglia nerazzurra. Il calciatore è in un momento di crescita e sta dimostrando di volersi giocare la permanenza in nerazzurro. Spiega Spalletti: "Vogliamo giocatori di qualità e la chiediamo a tutti. Stevan Jovetic ha dato segnali importanti e se continua così non ci saranno problemi. C'è stato un boato al suo gol, ha segnato una rete da bomber di razza".

ANCHE LA REAL SOCIEDAD SU LEMOS

Tra i calciatori nel mirino dell'Inter in questa sessione di calciomercato c'è anche Lemos del Las Palmas. Dalla Spagna però parlando della Real Sociedad molto vicina al calciatore che ha una clausola rescissoria da trenta milioni di euro. Questo almeno è quanto riporta Real-Sociedad.diariovasco.com, che specifica come Lemos possa essere acquistato con i soldi che arriveranno dal Barcellona pronto a sua volta a prendere Inigo Martinez. L'Inter aspetta perché da tempo è interessata a Lemos, anche se al momento non ha intenzione di fare un pesante investimento per la difesa. Di certo al momento la Real Sociedad ha più possibilità della squadra meneghina di andare ad acquistare questo forte difensore. Lemos è un classe 1995 calciatore uruguaiano cresciuto nel Defensor Sporting e che due stagioni fa fu preso in prestito dal Rubin Kazan prima di passare a giocare l'estate scorsa proprio nel Las Palmas.

© Riproduzione Riservata.