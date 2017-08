Calciomercato Juventus/ News, alzata l'offerta per Keita: arriverà dopo la Supercoppa? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus: si avvicina Keita (Foto: LaPresse)

KEITA, ACCORDO VICINO CON LA LAZIO

La Juventus non molla la presa su Keita Balde Diao: potrebbe essere lui il prossimo rinforzo per l'attacco. La società bianconera continua a trattare con la Lazio, anche se non è affatto semplice raggiungere un accordo con il presidente biancoceleste Claudio Lotito. La richiesta è sempre la stessa: 30 milioni di euro. La Juventus non ha intenzione di investire questa somma per l'attaccante, ma non perché non lo consideri all'altezza, bensì perché ha il contratto in scadenza. In ogni caso il club bianconero si è avvicinato alla valutazione della Lazio, aumentando l'offerta iniziale di 20 milioni di euro: ora sul piatto ci sono 20 milioni più 5 di bonus. Stando a quanto riportato da Premium Sport, potrebbe essere questa la somma giusta per convincere la Lazio a cedere Keita, che peraltro ha già un accordo con la Juventus e la preferirebbe all'Inter, nonostante i buoni rapporti tra il suo agente e Walter Sabatini. Prima di cederlo però la Lazio vorrebbe aspettare proprio la sfida di Supercoppa del 13 agosto, che mette le due squadre una di fronte all'altra.

MOVIMENTI A CENTROCAMPO: VIA RINCON, ARRIVA MATUIDI?

L'eventuale arrivo di Keita Balde Diao non produrrà movimenti in uscita in casa Juventus per quanto riguarda l'attacco. La società bianconera non ha alcuna intenzione di far partire uno degli altri attaccanti, perché vorrebbe due calciatori per ruolo. Sulla sinistra ci sono Mandzukic e Pjaca, sulla destra Douglas Costa e Cuadrado, alle spalle di Higuain uno tra Dybala e Bernardeschi. Keita quindi sarebbe l'alternativa al Pipita, stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. I movimenti in uscita riguardano invece il centrocampo, reparto nel quale si stanno valutando alcune opportunità. Dopo Lemina, destinato al Southampton, c'è Rincon in uscita: per l'ex centrocampista del Genoa ci sono diverse offerte. In entrata invece resta calda la pista che porta ad Emre Can, nonostante il muro del Liverpool. Il favorito resta Blaise Matuidi, che è stato escluso dalla formazione titolare di Unai Emery. Non mancano le alternative: da N'Zonzi ad André Gomes.

