Calciomercato Milan/ News, Mirabelli: momento di riflessione per l'attaccante (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Leonardo Bonucci - La Presse

MIRABELLI SULL'ATTACCANTE E SU BONUCCI

Il vero colpo di calciomercato dell'estate del Milan è stato Leonardo Bonucci. Su questo ha svelato un particolare interessante il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ai microfoni della Rai durante Domenica Sportiva. Questi ha sottolineato: "Bonucci non è stato un colpo programmato prima, ma un'occasione che abbiamo colto al volo. Parlavo con Alessandro Lucci (il procuratore del centrale ndr) di altri calciatori e mi faceva delle battute su Bonucci. I primi giorni non lo dissi nemmeno a Fassone. Poi ho visto che era il calciatore stesso che aveva voglia di venire al Milan e abbiamo affrontato l'argomento sul serio, chiudendo subito l'affare". Ora l'obiettivo è quello di prendere un attaccante che possa completare un reparto dove è arrivato André Silva e partito Gianluca Lapadula, ma dove a breve dovrebbe dire addio anche Carlos Bacca. Massimiliano Mirabelli ha parlato di periodo di riflessione in cui si devono fare le valutazioni giuste per poi andare a chiudere un altro affare.

TORO SU NIANG, FIORENTINA SU PALETTA

Il Milan dopo aver comprato molto in questa sessione di calciomercato ora deve anche vendere. Sono due i calciatori in uscita e cioè il difensore Gabriel Paletta e l'esterno d'attacco Mbaye Niang. Il centrale ex Atalanta e Parma è vicino alla Fiorentina come riporta La Gazzetta dello Sport. Il Torino, infatti, che era in pole position per prenderlo ha virato su N'Koulou andando a chiudere una trattativa molto importante e abbandonando quindi la pista Gabriel Paletta. Per quanto riguarda invece l'esterno d'attacco il Torino è sempre vigile. Secondo quanto riporta sempre la rosea infatti pare che il club di proprietà di Urbano Cairo voglia fare un colpo in attacco e nel mirino ci sia oltre a Niang anche Diego Falcinelli. Ceduti questi due calciatori il Milan potrà avere la possibilità magari anche di andare a fare altri colpi in entrata. Siamo arrivati a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A, ma il calciomercato è ancora lungo.

