Calciomercato Napoli/ News, Castillejo o Denis Suarez se parte Giaccherini (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Samu Castillejo - La Presse

CONTATTI PER CASTILLEJO

Tra i tanti nomi fatti per il Napoli in questa sessione di calciomercato ce n'è uno solo che non è mai tramontato e porta a Castillejo del Villarreal. Secondo Ciro Venerato, che ha parlato alla Domenica Sportiva Estate, pare che il club azzurro possa andare a fare un grande colpo dopo la cessione prossima di Emanuele Giaccherini. Samu Castillejo è un classe 1995 cresciuto nelle giovanili del Malaga e acquistato dal Villarreal dopo un ottima stagione tra i professionisti. E' un calciatore in grado di giocare da ala destra o sinistra indifferentemente e potrebbe adattarsi nel tridente di Maurizio Sarri alla perfezione. Nonostante i pochi gol segnati in carriera, appena quattro tra i professionisti, il ragazzo ha grandi potenzialità e nel tempo ha maturato anche le qualità per giocare da seconda punta in grado soprattutto di aprire gli spazi ai compagni di reparto sfornando assist in continuazione.

SPUNTA A SORPRESA DENIS SUAREZ

Il calciomercato del Napoli non ha visto ancora colpi improvvisi, ma di certo i punti forti di questa sessione sono state le mancate cessioni di campioni voluti da tutti da Dres Mertens a Marek Hamsik. Secondo Ciro Venereato, giornalista di Rai Sport che ha parlato durante la Domenica Sportiva Estate, pare che comunque gli azzurri siano pronti ad altri colpi dopo la cessione di Emanuele Giaccherini. Si sta valutando la situazione che porta a Denis Suarez centrocampista classe 1994 del Barcellona. Il ragazzo cresciuto nel Celta Vigo fu acquistato giovanissimo dal Manchester City. Dopo essere stato ceduto al Barcellona passò in prestito al Siviglia per poi essere ceduto al Villarreal per poi vedere i catalani esercitare il diritto di riacquisto. Suarez è un centrocampista completo, dotato di grande passo, piede e anche bravura sotto porta. Nel Napoli di Maurizio Sarri potrebbe giocare indifferentemente da interno destro o sinistro nei tre di centrocampo.

