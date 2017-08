Calciomercato Roma/ News, Ranieri parla come se Mahrez fosse già giallorosso (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

RANIERI SU MAHREZ

Chi conosce bene Riyad Mahrez, obiettivo di calciomercato della Roma, è sicuramente Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino ha vinto con il calciatore algerino un titolo di Premier League che rimarrà per sempre nella storia del calcio soprattutto per come è arrivato. Difficile capire se questi, ora al Nantes, sappia qualcosa in più dei media che sottolineano come le distanze tra Roma e Leicester siano ancora evidenti. Questi però parla come se Mahrez fosse già un calciatore della Roma. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Riyad Mahrez ha grandissime qualità. E' un calciatore che ha bisogno d'affetto. Ha bisogno che il pubblico della Roma lo prenda per mano e lui potrà far vedere le sue qualità che sono davvero tantissime". Al momento la Roma sembra disposta ad alzare ancora l'offerta alle foxes, ma comunque sembra difficile che la situazione si sblocchi nelle prossime ore. La Roma continuerà comunque a provarci.

BALZARETTI RIFIUTA IL NANTES

Federico Balzaretti è entrato nello staff della Roma dopo il suo ritiro dall'attività agonistica, ma rimane comunque un professionista molto apprezzato in tutto il mondo. Tanto che Claudio Ranieri, suo ex allenatore proprio in giallorosso, pare abbia spinto il Nantes a presentargli un'offerta difficile da rifiutare. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che il club francese abbia chiesto a Federico Balzaretti di fare da capo-scout della squadra, una specie di direttore sportivo con compiti più indirizzati verso il campo. Il calciatore ha però rifiutato, preferendo rimanere alla Roma dove continuerà per il momento ad occuparsi dei tanti giocatori di proprietà del club capitolino che sono in prestito. Sicuramente però per il calciatore sarà stato un vero onore vedere uno dei suoi vecchi allenatori dimostrare tanta fiducia nelle sue capacità.

