Calciomercato Inter/ News: accordo da 30 milioni per Kovacic, ma Zidane... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

INTER E REAL, OK PER KOVACIC, MA ZIDANE...

L'Inter sembrava pronto a mettere a segno un colpo di calciomercato molto particolare con il ritorno a Milano di Mateo Kovacic. Secondo quanto riportato da Bernabeu Digital pare infatti che ci fosse un accordo da trenta milioni di euro tra la società meneghina e il Real Madrid. Un affare però che sarebbe stato bloccato immediatamente da Zinedine Zidane che ha posto il veto sulla cessione a qualsiasi cifra del croato. Kovacic infatti è un ragazzo di talento e nonostante abbia avuto poco spazio quest'anno è parte integrante del futuro della squadra madrilena. E' curioso pensare però che il club nerazzurro possa tornare su un centrocampista che ha avuto per parecchi anni in rosa e che era stato venduto garantendo una plusvalenza davvero importante. Inoltre i dubbi aumentano pensando che in quel reparto sono già arrivati dalla Fiorentina Borja Valero e Matias Vecino. Staremo a vedere se arriveranno altre voci su questa situazione o se rimarranno solo voci prive di fondamento.

CONTINUA IL PRESSING SU AURIER

In difesa c'è necessità di fare qualcosa di importante sulle corsie, questo l'Inter lo sa e vuole sfruttare questa ultima parte di calciomercato per mettere a segno un altro colpo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nelle ultime ore si sono intensificati i dialoghi con il Paris Saint German per arrivare a Serge Aurier. Il terzino ivoriano è in uscita ormai da diverso tempo e si è vociferato su di lui ci fosse anche la Juventus. Il possibile arrivo di Dalbert insieme a quello di Aurier bloccherebbe entrambi gli slot a disposizione per calciatori extracomunitari. Prima di chiudere però la società nerazzurra deve lavorare sul calciomercato in uscita con diversi calciatori prossimi alla partenza. Se Yuto Nagatomo si è riavvicinato a una possibile permanenza, dopo le buone parole di Luciano Spalletti, a partire invece potrebbe essere Davide Santon. Situazioni in evoluzioni in casa nerazzurra non escludono dunque l'arrivo di altri calciatori interessanti.

© Riproduzione Riservata.