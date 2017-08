Calciomercato Juventus/ News, Biasin: Marotta prepara il colpo a effetto per ferragosto! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Kevin Strootman - La Presse

BIASIN E IL COLPO DI FERRAGOSTO

La Juventus fino a questo momento ha fatto una campagna acquisti davvero molto importante con una cessione pesante, Leonardo Bonucci, e tanti arrivi interessanti. Secondo Fabrizio Biasin il vero e proprio colpo dell'estate deve essere però ancora annunciato. Il noto editorialista di Libero ha parlato a TuttoMercatoWeb sottolineando che non solo il centrocampista del Paris Saint German Blaise Matuidi sia finito nel mirino ma come Beppe Marotta sia pronto a fare un vero e proprio botto a ferragosto. Cosa avrà inteso? Dove la Juventus andrà a rinforzarsi oltre che in mezzo al campo? Probabile che sulla corsia destra si possa fare qualcosa con Joao Cancelo del Valencia che rimane l'obiettivo numero uno. C'è poi da ieri questa voce che coinvolge Kevin Strootman e la voglia della Juventus di andare a pagare per intero la clausola rescissoria del forte centrocampista olandese. Davanti la Juve invece sembra essere completa e difficilmente arriverà un'altra punta o un esterno, se si fa eccezione di Keita Baldé Diao che è già virtualmente un calciatore bianconero.

È FATTA PER MACEK ALLA CREMONESE

Si continua a lavorare per sistemare diversi giovani che sono in rosa. La Juventus infatti sta cedendo in prestito in questa sessione di calciomercato diversi talenti che hanno bisogno di giocare con continuità. Tra questi c'è anche Roman Macek, centrocampista tornato dal prestito al Bari dove in sei mesi ha totalizzato la bellezza di sedici presenze. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo portale pare che la Juventus sia a un passo dal cedere, sempre a titolo temporaneo, il centrocampista alla Cremonese di Attilio Tesser. Reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia a Chiavari contro l'Entella la squadra grigiorossa è pronta a mettere nel motore un ragazzo che è in grado di muoversi come interno di centrocampo, ma anche all'occorrenza come ala. Rappresenterebbe una soluzione in più per l'esperto tecnico e potrebbe sfruttare anche gli enormi spazi che crea per l'inserimento dei centrocampisti il lungo Mokulu.

