Calciomercato Milan/ News, Fiorentina mette fretta a Kalinic e a Fassone (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

ULTIMATUM DALLA FIORENTINA PER KALINIC

Nikola Kalinic rimane un obiettivo concreto per il calciomercato del Milan con i rossoneri che però l'hanno lasciato come ultima spiaggia qualora non si riuscisse a prendere uno dei top player in lista da diverso tempo. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare però che la Fiorentina si sia stufata di aspettare anche perché se dovesse cedere il croato sarebbe importante trovare subito un sostituto. Il club toscano chiede venticinque milioni di euro più il cartellino di Mbaye Niang per chiudere l'affare e ha dato al Milan un ultimatum e cioè la possibilità di fare un'offerta del genere solo fino a venerdì dopo di che rifiuterà qualsiasi proposta. Il club meneghino non può più aspettare e ora deve prendere una decisione anche perchè tra poco meno di due settimane inizia la Serie A con gli impegni in Europa League che poi dopo la sfida con il Craiova non sono finiti. Staremo a vedere quale sarà il futuro di Kalinic.

JOSÈ MAURI AL BOLOGNA

Il Milan sta lavorando anche allo sfoltimento della rosa con diversi calciatori che in questa sessione di calciomercato sono destinati a partire. Tra questi c'è anche il giovane José Mauri arrivato due stagioni fa dal fallimento del Parma e mai al centro del progetto rossonero. Nell'ultima annata dei gialloblù in Serie A il calciatore dimostrò di essere pronto per una grande occasione, centrocampista vero dotato di quantità e qualità. Il Milan al momento non ha spazio per una scommessa, ma non vuole svalutare un talento classe 1996 che potrebbe tornare utile in passato. Secondo quanto riporta Tuttosport pare che i rossoneri siano pronti a chiudere la cessione di questo forte centrocampista al Bologna dove sicuramente troverebbe spazio per rilanciarsi dopo una stagione abbastanza anonima. L'anno passato il ragazzo è stato in prestito ad Empoli dove con Martusciello ha trovato davvero pochissimo spazio, collezionando appena quindici gettoni di cui diversi da subentrato. Staremo a vedere se arriverà al Bologna e se riuscirà a giocare una stagione ad alto livello.

© Riproduzione Riservata.