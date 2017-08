Calciomercato Napoli/ News, Chiesa non si muove da Firenze (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Simone Verdi - La Presse

CHIESA INCEDIBILE, ALTERNATIVA VERDI

Il Napoli non riuscirà a prendere Federico Chiesa in questa sessione di calciomercato, lo riporta Ciro Venerato a Radio Crc. Spiega infatti che il talento della Fiorentina, figlio di Enrico, rimarrà ancora in Toscana almeno per quest'anno. E' così che il Napoli avrebbe già deciso di buttarsi su Simone Verdi per il quale, sempre secondo il giornalista, il Bologna chiede una cifra davvero importante. Nonostante la strada dell'affare sia in salita pare che gli azzurri un tentativo vogliano farlo lo stesso, per mettere a segno un colpo che completerebbe il calciomercato estivo. Talento di Broni classe 1992 è esploso definitivamente in Emilia dopo essere cresciuto nel Milan e aver vestito diverse casacche nel corso degli anni. Sicuramente è un calciatore ancora giovane dotato di talento e di grande spessore tecnico. Staremo a vedere se la società campana riuscirà a regalarlo a Maurizio Sarri.

TONELLI, STRINIC, PAVOLETTI E ZAPATA FUORI DALLA LISTA CHAMPIONS

Il Napoli sta vivendo una sessione di calciomercato piuttosto calma, con pochi acquisti e nessuna cessione eclatante. Sicuramente però gli azzurri hanno diversi calciatori in esubero che sono pronti a partire. Indicazioni importanti arrivano dalle liste della Champions League con Gianluca Di Marzio che annuncia l'assenza da queste di quattro giocatori importanti: Ivan Strinic, Lorenzo Tonelli, Duvan Zapata e Leonardo Pavoletti. Si è parlato molto della cessione di questi calciatori, soprattutto sugli ultimi due accostati a diverse squadre della Serie A. Sicuramente i quattro calciatori in questione farebbero comodo a chiunque, ma se Maurizio Sarri non li vede è meglio che questi partano generando anche un guadagno economico da riutilizzare poi per altri ruoli. Possibile che almeno uno dei quattro resti, con Leonardo Pavoletti che potrebbe essere trattenuto almeno fino al calciomercato di gennaio.

