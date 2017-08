Calciomercato Roma/ News: Ziyech alternativa a Mahrez, ma occhio a Florenzi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

SI TORNA SU ZIYECH

La Roma potrebbe essere costretta a lasciare andare al trattativa di calciomercato che poteva portare in giallorosso Riyad Mahrez del Leicester. Secondo quanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà pare che la squadra giallorossa abbia già deciso il nome dell'asso da calare cioè di Hakim Ziyech dell'Ajax. Il calciatore marocchino classe 1993 è valutato attorno ai venticinque milioni e rappresenta sicuramente un'alternativa di lusso al seppur forte esterno d'attacco algerino. Secondo quanto riportato da Daniele Trecca su Twitter pare però che ad oggi non risultino contatti con l'agente del calciatore marocchino dell'Ajax che è da tempo comunque sotto osservazione. La Roma resta vigile e probabilmente metterà a segno ancora un colpo importante in attacco dopo la partenza di Mohamed Salah e l'arrivo di Cengiz Under e Gregorie Defrel. E' da chiarire anche la situazione legata a Juan Manuel Iturbe tornato dal prestito al Torino e possibile reintegrato da Eusebio Di Francesco.

SALTA MAHREZ? IPOTESI INTERNA

Se dovesse saltare l'arrivo alla Roma di Riyad Mahrez in questa sessione di calciomercato la società giallorossa potrebbe decidere anche di puntare su una soluzione interna come riporta Premium Sport. Pare infatti che Eusebio Di Francesco sia pronto a restituire il ruolo di esterno d'attacco ad Alessandro Florenzi fermo da un anno per la rottura del legamento crociato. L'italiano era stato trasformato da Rudi Garcia in terzino nella linea a quattro di difesa, scelta confermata da Luciano Spalletti. Prima di questa evoluzione però Florenzi giocava alto nel tridente, dimostrando di essere molto bravo anche sotto porta oltre che negli assist. Florenzi è un calciatore molto importante, abile a giocare il pallone anche se c'è da capire come si riprenderà da un infortunio che non si può assolutamente sottovalutare. Resta da capire se questa decisione sia avvallata dai tifosi che si aspettavano l'arrivo di un calciatore di grande valore per l'attacco.

