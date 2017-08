Dalbert all’Inter/ Calciomercato: oggi visite mediche e firma al contratto quadriennale

Dalbert con la maglia del Nizza (LaPresse)

DALBERT ALL’INTER CALCIOMERCATO, IL TERZINO OGGI A MILANO – Ilpassaggo di Dalbert all’Inter è ormai cosa fatta, anche se mancano solo le ultime formalità per poter dare per ufficiale il colpo di calciomercato in casa dei nerazzurri. Il brasiliano infatti è atteso oggi a Milano per le visite mediche di rito che effettuerà prima all’Ospedale Humanitas e poi nella struttura Coni: ricevuto l‘ok del medici quindi sarà solo questione di ore che Dalbert firmi il contratto quadriennale da 1.2 milioni più bonus a stagione che lo legherà al club milanese, impaziente di poterlo annunciare con tutte le ufficialità del caso ai propri tifosi. Dato che siamo ormai già all’8 agosto e i primi appuntamenti ufficiali della stagione 2017-2018 della squadra di Spalletti si avvicinano: Dalbert quindi potrebbe già unirsi alla sua nuova squadra per un primo allenamento alla Pinetina. Di certo l’Iter ha fretta che anche gli ultimi elementi provenienti dal calciomercato estivo prendano subito il ritmo e la giusta confidenza con una squadre che sotto la direzione del ex tecnico giallorosso sta già vincendo e convincendo i tifosi nerazzurri.

DALBERT ALL’INTER: IL PRIMO APPROCCIO COI TIFOSI – Si attendevano solo i documenti firmati provenienti dal club nizzardo per potere dare il via alle classiche procedure burocratiche che si applicano per un nuovo arrivato dal mercato estivo: Dalbert vestirà presto la maglia dell’Inter ed è solo questione di ore perché il club possa dirlo ai propri tifosi. Il terzino brasiliano e il club nerazzurro erano comunque pronti da tempo: già nella giornata di ieri Dalbert era stato avvistato in un hotel in zona San Siro a cui da anni l’Inter si appoggia, e qui intercettato da alcuni tifosi aveva firmato i primi autografi e i primi selfie. Coloro che lo trovarono in quell’occasione dicono che il giocatore si è limitato a un tiepido “Forza Inter” ma elementi più vicini al brasiliano confermano che è felicissimo per la chiusura dell’accordo, che lui stesso aveva cercato di facilitare facendo molta pressione sulla dirigenza del Nizza già nelle prime settimane dell’affare.

