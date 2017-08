Aurier all'Inter? / Calciomercato live: cresce la concorrenza. Serve la cessione di Murillo?

Serge Aurier (LaPresse)

AURIER ALL'INTER? CALCIOMERCATO LIVE: CRESCE LA CONCORRENZA (OGGI 9 AGOSTO) - Serge Aurier è un obiettivo di calciomercato dell'Inter, che in questi giorni sta lavorando per rinforzare ulteriormente il settore degli esterni: finalmente chiuso il ‘tormentone’ Dalbert, l’Inter pensa dunque ad Aurier, ma prima di acquistare il terzino del Paris Saint Germain sarà necessaria la cessione di Jeison Murillo, almeno secondo quanto riferiscono i colleghi di Premium Sport. L’affare dunque potrebbe avere tempi non brevissimi, ma è certo che i rapporti fra l’Inter e il Psg siano molto fitti in questo periodo e ciò potrebbe favorire lo sviluppo positivo della trattativa. Ne parla più nel dettaglio il Corriere dello Sport, che sottolinea come la società transalpina stia cercando una sistemazione per Aurier, dal momento che nello stesso ruolo è arrivato a Parigi Dani Alves, il brasiliano ex Juventus. Ai nerazzurri Aurier è già stato proposto, ma la trattativa non è decollata, anche perché il terzino destro - di nazionalità ivoriana - è extracomunitario e ciò non ne agevolerebbe il tesseramento.

Adesso per Aurier sono entrati in scena sia il Chelsea sia il Manchester United: la concorrenza aumenta e questo evidentemente non favorisce l’Inter. Punto favorevole ai nerazzurri potrebbe appunto essere invece il fatto che con il Psg vi siano vari discorsi aperti, dunque facciamo brevemente il punto anche su altri nomi. Kimpembe piace moltissimo all’Inter ed è pure comunitario (congolese naturalizzato francese), ma in questo caso il problema è che il Psg ha fatto sapere che non ha intenzione di venderlo nonostante non sia titolare. Julian Draxler potrebbe invece interessare solo in caso di partenza di uno tra Candreva e Perisic, che però Spalletti spera di confermare. La fine del mercato comunque è ancora lontana e al Psg piace Joao Mario: se i transalpini dovessero decidere di lanciare l’assalto al centrocampista portoghese, naturalmente alcuni giocatori potrebbero rientrare nella trattativa, magari lo stesso Aurier.

