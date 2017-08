Calciomercato Inter/ News, Emre Mor salta tutto? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

EMRE MOR SFUMATO?

Continua a infittirsi la telenovela che riguarda Emre Mor del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare infatti che il calciatore turco non sia poi così vicino all'Inter. In questa sessione di calciomercato il ragazzo era stato davvero molto vicino alla Roma, poi al Napoli per finire nel mirino dell'Inter con tanto di conferme del suo procuratore. Il Presidente del Fenerbahce Aziz Yildirim ha però sparpagliato le carte in tavola, affermando a Bein Sport di aver presentato un'offerta da 10 milioni di euro per il calciatore e che era fiducioso nella riuscita dell'affare. Pare poi che un tweet in cui era stata annunciata questa offerta avrebbe ricevuto un ''Mi Piace'' sospetto di Muzzi Ozcan, agente di Emre Mor, che poi scatenate le voci avrebbe deciso di ritrattare togliendolo. La trattativa si infittisce e l'Inter aspetta di assestare il colpo. Al momento però la situazione è davvero piuttosto complicata.

NERAZZURRI SU GARAY

L'Inter sta per cedere Jeison Murillo al Valencia e in questa stessa sessione di calciomercato potrebbe completare un altro interessante acquisto dietro oltre a quello di Skriniar dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Repubblica pare infatti che i nerazzurri siano, insieme alla Juventus, su Ezequiel Garay proprio del club galiziano. Pare che il calciatore possa entrare in una trattativa importante che porterà oltre a Jeison Murillo anche Geoffrey Kondogbia a passare dall'Inter al Valencia. Garay è un difensore di grande esperienza e che sicuramente è molto affidabile. Nato a Rosario il 10 ottobre del 1986 è stato portato in Europa dal Racing Santander nel 2005, pescato dalle giovanili del Newell's Old Boys. Dopo due stagioni altalenanti al Real Madrid il calciatore è esploso al Benfica per poi andare a giocare in Russia allo Zenit San Pietroburgo. Il Valencia ha acquistato il calciatore dal club russo l'estate scorsa per 25 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.