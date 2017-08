Calciomercato Juventus/ News, Matuidi è la pista più accreditata per il centrocampo (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Blaise Matuidi - La Presse

MATUIDI SI AVVICINA?

La Juventus continua a lavorare in questa sessione di calciomercato alla ricerca di un centrocampista di spessore fisico e tecnico. Secondo Sky Sport la pista più accreditata porta sempre a Blaise Matuidi del Paris Saint German che era stato vicino al bianconero già l'estate scorsa. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2018 e non ha intenzione di rinnovare con i francesi, dal canto suo la Juventus sa' di avere il coltello dalla parte del manico ma non vuole rischiare come la scorsa stagione di rimanere a bocca asciutta. A questo punto la sensazione è che se la Juve voglia davvero il francese Matuidi dovrà alzare l'offerta all'ultimo, cercando di andare in parte incontro al club allenato da Unai Emery. Per il Psg non è una questione economica, visto che i 222 milioni di euro tirati fuori per Neymar Jr dimostrano la potenza della proprietà, ma di principio visto quanto accaduto alcune stagioni fa in merito all'acquisto di Kinglsey Coman.

IL WOLSFBURG NON CERCA LICHTSTEINER

Rimane in bilico la corsia destra di difesa della Juventus. In questa sessione di calciomercato è andato via Dani Alves, lasciato libero di passare al Paris Saint German, ed è arrivato dal Milan Mattia De Sciglio. Nelle ultime ore si parla molto del possibile addio di Stephan Lichtsteiner che si diceva essere nel mirino di Nizza e Wolfsburg, aprendo quindi all'acquisto di Joao Cancelo dal Valencia. Secondo quanto riportato dal portale tedesco 4-4-2 pare che il club tedesco non abbia minimamente presentato offerte alla Juventus per il calciatore elvetico. Pare poi che sia stato lo stesso Lichtsteiner ad aver avvallato a una sua permanenza a Torino, perché si trova bene nel capoluogo del Piemonte con la sua famiglia. Probabile che quindi alla fine resti, con Massimiliano Allegri che gli darebbe ancora molto spazio alternandolo proprio a Mattia De Sciglio. Nelle prossime ore rimarrà comunque interessante la posizione dell'ex calciatore della Lazio, che nonostante l'età è cercato da diversi e importanti club.

© Riproduzione Riservata.