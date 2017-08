Calciomercato Milan/ News, Ibrahimovic' sfuma, torna al Manchester United? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic' - La Presse

IBRAHIMOVIC SALTA?

Più volte questi giorni si è parlato del possibile passaggio di Zlatan Ibrahimovic' al Milan alla fine di un calciomercato pieno di colpi di scena. La situazione sembra però essere cambiata ancora una volta con il calciatore svedese pronto a una clamorosa svolta e al ritorno al Manchester United dopo appena un mese dalla rottura con il club allenato da José Mourinho. Come riportato da MilanNews pare che Angelo Radice si sia esposto sulla situazione, specificando che Ibrahimovic' sarebbe davvero molto vicino al club inglese. Intanto l'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo portale specifica che ci siano stati dei contatti tra le parti per trovare un accordo. Prima della Supercoppa Europea, giocata ieri, era stato proprio José Mourinho a sottolineare che Ibrahimovic' era molto più vicino al club inglese che ad altri. Il Milan rimane comunque tranquillo e osserva la situazione con Andrea Conti e Fabio Borini che ieri si sono sbilanciati e non poco.

BACCA HA RIFIUTATO IL GALATASARAY

Carlos Bacca non rimarrà al Milan alla fine di questa sessione di calciomercato, ma c'è il rischio che continuando a rifiutare le offerte che gli vengono proposte possa anche creare dei problemi al club rossonero stesso. Il Milan infatti è sicuro di venderlo e per questo sta lavorando all'acquisto di un'altra punta, ma senza l'uscita di Bacca tutte le cose potrebbero diventare più complicate. Secondo quanto riportato da MilanNews in Spagna hanno evidenziato come Carlos Bacca abbia rifiutato un'altra offerta al rialzo del club turco del Galatasaray. Questo non sarebbe avvenuto per motivi economici, ma solamente perché il calciatore vuole assolutamente vestire la maglia del Siviglia dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Attenzione però anche all'Olympique Marsiglia che rimane una pista davvero molto interessante. Non è da escludere poi l'arrivo di un altro club, visto che il colombiano è un calciatore davvero molto importante.

