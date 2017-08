Calciomercato Napoli/ News, spunta Domenico Berardi per l'attacco (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Domenico Berardi - La Presse

CAMMAROTO: BERARDI PISTA APERTISSIMA

Continua il valzer delle seconde punte in questo strano calciomercato del Napoli. La sensazione è che alla fine Emanuele Giaccherini partirà e in azzurro arriverà un altro calciatore bravo a disimpegnarsi su entrambe le fasce nel tridente di Maurizio Sarri. A NapoliMagazine.com ha parlato Emanuele Cammaroto che ha aperto la strada all'ipotesi Domenico Berardi del Sassuolo, calciatore che Eusebio Di Francesco si sarebbe portato volentieri dietro alla Roma. Cammaroto sottolinea come la pista sia tutt'altro che chiusa anzi la definisce apertissima. E spiega anche che: "Nel taccuino di Cristiano Giuntoli c'è anche qualche altro nome importante che è stato bravo fino a questo momento a nascondere". Staremo a vedere se davvero Domenico Berardi vestirà o meno la maglia del Napoli a breve, fatto sta che l'idea non sarebbe per niente male visto che ha tutte le caratteristiche che il club azzurro cerca per quel ruolo.

VERONA SU PAVOLETTI

Il nome di Leonardo Pavoletti rimane uno di quelli che fa gola sul calciomercato. Il ragazzo è stato nel mirino di diverse squadre e alla corsa ora si è aggiunta anche l'Hellas Verona di Fabio Pecchia che potrebbe schierarlo al fianco di Giampaolo Pazzini. Il club scaligero aveva acquistato a parametro zero Antonio Cassano e dopo il ripensamento del talento di Bari Vecchia è costretta a tornare sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che il club veneto sia pronto a presentare un'offerta importante per il ragazzo che vuole solo avere la possibilità di giocare con continuità. Nell'anno dei Mondiali sarebbe importante per Leonardo Pavoletti trovare una piazza dove esprimersi al meglio e sicuramente rimanere a Napoli non sarebbe la scelta per lui migliore. Non è da escludere il fatto che Pavoletti possa anche rimanere in azzurro perché comunque il club al momento in rosa, se si esclude il partente Duvan Zapata, come punta di peso ha solo Arkadiusz Milik.

