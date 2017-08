Calciomercato Roma/ News, Sabatini piomba su Mahrez! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

SABATINI VUOLE FARE UNO SGARBO ALLA ROMA

Nel calciomercato non ci si può fidare di nessuno, tanto meno di chi nonostante abbia condotto un passato importante in una squadra è ora direttore sportivo di un'altra. E' così che Walter Sabatini potrebbe fare uno ''sgarbo'' in piena regola alla sua ex squadra Roma, cercando di portare all'Inter il talento algerino del Leicester Riyad Mahrez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che i nerazzurri potrebbero puntare al calciatore solo nel caso in cui venga ceduto Antonio Candreva al Chelsea. Antonio Conte, tecnico dei blues, ormai da tempo lo segue con interesse e tutti sanno del suo apprezzamento visto che lo ha anche avuto, e utilizzato molto, quando era commissario tecnico della nazionale azzurra. Mahrez dal canto suo potrebbe anche accettare l'Inter nonostante le parole di compiacimento per l'interesse prolungato dalla Roma perché il suo desiderio è di giocare in Italia. Staremo a vedere chi la spunterà.

TORNA PREPOTENTE IL NOME DI MUNIR EL HADDADI

La Roma sta avendo molte difficoltà ad arrivare in questa sessione di calciomercato a Riyad Mahrez del Leicester. Il club giallorosso deve quindi anche valutare delle soluzioni alternative. Tra i tanti nomi fatti ci sono ancora quelli di Lucas Vazquez del Real Madrid e Samu Castillejo del Villarreal. La vera novità è quella che porta a Munir El Haddadi considerato un sogno giallorosso da La Gazzetta dello Sport. Con la partenza di Neymar Jr il club blaugrana non ha intenzione di lasciar partire proprio uno dei talenti più limpidi della sua cantera. Nonostante questo il prossimo arrivo di Philippe Coutinho dal Liverpool potrebbe davvero segnare una svolta importante e darebbe la possibilità al Barca di andare a trattare la cessione di Munir El Haddadi. Il club catalano comunque potrebbe decidere di cedere il ragazzo solo nel caso in cui si possa inserire nell'accordo una clausola per un futuro riacquisto. La Roma valuta e si deve sbrigare, tra dieci giorni inizia il campionato.

