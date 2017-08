PATRIK SCHICK ALL'INTER?/ Calciomercato live: visite mediche ok! Da domani torna in campo (ultime notizie)

Schick - LaPresse

VISITE MEDICHE OK, DA DOMANI TORNA IN CAMPO

Patrick Schick ha effettuato le visite mediche con la Sampdoria e c'era grande attesa per questo check up dopo i problemi che avevano fatto saltare la trattativa con la Juventus di Massimiliano Allegri. Il ragazzo è stato visitato al Centro Monzino di Milano e il medico sociale della Sampdoria, Amedeo Baldari, ha sottolineato: "Le visite mediche sono andate molto bene. Per un nostro scrupolo abbiamo deciso di rifarle in questo che è un centro famoso in tutta Europa e siamo assolutamente contenti perché il ragazzo è sano. Il tutto verrà spiegato da un comunicato stampa ufficiale. Non c'è bisogno di altre visite, domani il calciatore inizierà gli allenamenti e poii farà la classica idoneità". E' una notizia importante per la carriera di Patrick Schick e anche per l'Inter che pare pronta a un'offensiva decisiva per andare a prendere il calciatore. (agg. di Matteo Fantozzi)

L'INTER VICINISSIMA A SCHICK, ECCO LE CIFRE

Patrik Schick in queste ore è a Milano per le visite mediche che dovrebbero sciogliere definitivamente le riserve riguardo il suo ritorno in campo. Ed è al centro ovviamente di mille voci di calciomercato. L'attaccante della Sampdoria si sta sottoponendo ad un check up completo che in caso di esito positivo dovrebbe consentirgli la ripresa dell'attività agonistica. Dopo essere stato acquistato dalla Juventus il leggero problema cardiaco ha portato alla rottura dell'accordo tra i bianconeri e la Sampdoria. Il possibile via libera dei medici, atteso tra questa sera e domani, lo riporterebbe al centro del mercato con l'Inter che sembra in pole position per l'acquisto del talento ceco. Il calciatore sarebbe monitorato anche dalla stessa Juventus e dal Psg. Ferrero sembra essersi legato al dito l'episodio negativo con la Vecchia Signora e sarebbe propenso a cederlo in Italia all'Inter. L'affare si chiuderebbe sui 30,5 milioni di euro.

CARRIERA

Patrik Schick è nato a Praga il 24 gennaio 1996. Cresciuto nelle giovanili dello Sparta Praga nel 2014 è approdato nella prima squadra dello stesso club. Il 18 novembre sigla il suo primo gol da professionista nella gara di Pohár CMFS pareggiata 1-1 contro il Príbram. L'11 dicembre 2014 debutta invece in Europa League nella sconfitta per 2-0 contro gli svizzeri dello Young Boys. Le sue ottime prestazioni attirano le attenzioni del Bohemians 1905. La sua stagione si conclude con 7 reti in 27 presenze. Il 13 luglio 2016 la Sampdoria rende noto l'acquisto del giocatore dallo Sparta Praga la cifra sborsata dai blucerchiati è di quattro milioni di euro. Il resto è storia recente, le sue undici reti in trentadue presenze gli hanno regalato la possibilità di approdare in un grande club. Sfumata la Juventus dopo le visite mediche non superate il suo futuro sembra a tinte nerazzurre.

