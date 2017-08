Steven N'Zonzi alla Juventus?/ Calciomercato live: l'agente apre alla cessione

NZonzi - LaPresse

N'ZONZI E LA JUVENTUS, MATRIMONIO POSSIBILE

Oltre Emre Can, per quanto riguarda il centrocampo della Juventus il nome forte è Steven N'Zonzi del Siviglia. Calciomercato.com ha riportato le parole di un rappresentante del centrocampista rilasciate a stadio Deportivo. "La verità è che Steven vuole andarsene. Lo sanno sia il presidente che lo staff tecnico, speriamo lo lascino partire presto". La Juventus continua a monitorare il giocatore, tanto che alcuni suoi osservatori domenica scorsa hanno assistito all'amichevole tra Everton e Siviglia. Il club spagnolo continua a chiedere i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. L'ultima offerta dei bianconeri sarebbe di 28 milioni più quattro di bonus. A conti fatti una distanza di 8 milioni che N'Zonzi spera si possa superare in queste ultime settimane. Ricordiamo che il calciatore ha vestito le casacche di Amiens, Blackburn, Stoke City e Siviglia. Non ha mai siglato tante reti, con il Siviglia sono state cinque in sessantatrè presenze. Vedremo quale sarà la scelta definitiva della Juventus riguardo un reparto nevralgico. La scelta del nuovo centrocampista non può essere sbagliata. Se i bianconeri vogliono riprovare l'assalto alla Champions League sarà fondamentale un giocatore di quantità e qualità.

LA CARRIERA

Ripercorriamo la carriera del centrocampista Steven N'Zonzi, calciatore monitorato dalla Juventus. Steven Mike Christopher N'Kemboanza N'Zonzi, è nato a Colombes il 15 dicembre del 1988. Inizia nelle giovanili del Psg per poi passare al Lisieux. In seguito, sempre a livello giovanile, indosserà le casacche di Caen, Beauvais e Amiens. Proprio con l'Amiens fa il suo esordio da professionista. Precisamente il debutto avvine il 24 novembre 2007 in un match della coppa di Francia contro i dilettanti del Raismes. Il 15 aprile 2008 esordisce in campionato contro il Bastia giocando tutti i 90 minuti. L'anno dopo viene impiegato con molto costanza tanto da riuscire a dimostrare il suo grande talento. Nel 2009 va in Premier League al Blackburn. In tre anni colleziona 96 presenze condite da cinque reti. Nel 2012 il futuro dice sempre Premier League. Acquistato dallo Stoke City per 4,4 milioni di euro, giocherà tre anni nelle fila dei Potters. Il 2015 approda nella Liga, destinazione Siviglia. Due anni fatti da giocate preziose e ottime prestazioni. Ed ora il desiderio di cambiare aria.

