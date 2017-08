Calciomercato Inter/ News, Ausilio svela: avevamo l'accordo con l'Arsenal per Mustafi, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Shkodran Mustafi - La Presse

Tra gli obiettivi di calciomercato sfumati del tutto per l'Inter c'era anche il difensore dell'Arsenal Shkodran Mustafi. Il centrale, che in Italia avevamo visto alla Sampdoria, era davvero vicino fino a che una pretesa eccessiva ha fatto tirare indietro i nerazzurri. Spiega Piero Ausilio all'uscita dalla sede dell'Inter, e come mostrato da Premium Sport, che: "Era l'unica trattativa impostata quella per arrivare a Mustafi, ma quando ci siamo resi conto delle richieste del calciatore allora abbiamo capito che non potevamo andare avanti. Avevamo anche l'intesa con l'Arsenal, ma alla fine abbiamo deciso di lasciare perdere". Ausilio ha speso inoltre buone parole per Andrea Ranocchia che è rimasto in nerazzurro e al quale ha dato fiducia sottolineando come questo valga tanto come uomo e anche come calciatore. Staremo a vedere se Luciano Spalletti riuscirà a rilanciare quest'ultimo.

BANDINI AL BRESCIA

E' stata un'ultima giornata di calciomercato nella quale si è lavorato moltissimo anche sui giovani. L'Inter non è stata da meno delle altre e ha deciso di mandare a giocare qualche ragazzo per sperare di vederne esplodere le qualità già ammirate con la Primavera di Stefano Vecchi. E' così che è stato ceduto in prestito al Brescia Andrea Bandini. Si tratta di un terzino destro classe 1994 che in carriera ha giocato anche sull'altra corsia con gli stessi risultati. L'anno passato il ragazzo ha giocato in prestito al Mantova e prima ancora con Sudtirol e Prato. Sarà per lui sicuramente una stagione importante e presto l'Inter potrebbe decidere di valutarne le potenzialità anche se c'è da dire che a ventitré anni il ragazzo è chiamato al primo dentro o fuori della sua carriera. Sicuramente per il Brescia è un buon acquisto perché è un giovane che può essere adattato inoltre a diversi ruoli.

