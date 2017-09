Calciomercato Juventus/ News, fallito l'assalto a Bellerin. Kean al Verona (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Hector Bellerin - La Presse

In riferimento all'ultima giornata di calciomercato si inizia a parlare anche di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Tra le tante trattative attribuite alla Juventus c'è anche quella che avrebbe potuto portare in bianconero il terzino spagnolo dell'Arsenal Hector Bellerin. Il The Guardian addirittura sottolinea come i bianconeri abbiano offerto al club inglese addirittura un assegno da quaranta milioni di euro. I bianconeri avevano effettuato un sondaggio per il calciatore già nel giugno scorso. Sicuramente sarebbe stato un colpo importante per i bianconeri nonostante sulla corsia destra in rosa siano già presenti Stephen Lichtsteiner e Mattia De Sciglio e dove potrebbe giocare adattato anche il tedesco Benedikt Howedes appena arrivato dallo Schalke 04. Sicuramente i bianconeri potrebbero tornare sul calciatore della squadra di Arsene Wenger in vista della prossima stagione, magari prima che questo possa esplodere definitivamente al Mondiale in Russia dove parteciperà probabilmente con la Spagna.

KEAN AL VERONA

La Juventus non ha fatto nulla in entrata nell'ultima giornata di calciomercato, ma ha completato una trattativa davvero molto importante in uscita. E' stato infatti ceduto in prestito all'Hellas Verona il giovanissimo attaccante Moise Kean. Esploso all'improvviso l'anno scorso facendo in pochi mesi il doppio salto dagli Allievi alla prima squadra ha avuto il piacere di essere il primo millennial a esordire prima in Champions League e poi anche in Serie A, per prendersi poi anche il record di essere il primo nato dopo il 2000 siglando una rete durante la gara contro il Bologna. I bianconeri hanno ceduto in prestito secco al Verona il calciatore con la speranza di vederlo giocare un po'. Sicuramente per gli scaligeri è un buon colpo che va a integrare un reparto offensivo dove ci sono già diversi calciatori di livello e che possono fare la differenza anche in Serie A. Sicuramente il giovane attaccante se avrà spazio dirà la sua.

© Riproduzione Riservata.