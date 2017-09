Calciomercato Milan/ News, Vrenna: avevamo quasi preso Cutrone poi... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Patrick Cutrone - La Presse

Il Milan alla fine ha deciso di trattenerlo e di non cederlo nell'ultima giornata di calciomercato, infatti Patrick Cutrone vestirà ancora la maglia rossonera. All'uscita di Casa Milan, dove era per altre trattative, il presidente del Crotone Giovanni Vrenna ha sottolineato, tra gli altri a MilanNews, che: "Eravamo davvero vicini dal prendere Patrick Cutrone dal Milan, poi però proprio a Crotone ha fatto una grande partita e i rossoneri hanno deciso di non cederlo". Il patron dei calabresi ha sottolineato comunque come sia andata bene lo stesso perché alla fine è arrivato un giovane importante come Tumminello dalla Roma. Cutrone avrà sicuramente da affrontare le difficoltà di un giovane che deve lottare contro due calciatori più esperti come Nikola Kalinic e André Silva, arrivati rispettivamente dalla Fiorentina e dal Porto, ma fino a questo momento è riuscito davvero a fare molto bene.

SIMIC AL CROTONE

Il Milan e il Crotone hanno effettuato un'operazione nell'ultimo giorno di calciomercato. Non è stato come tanti si potevano aspettare il passaggio di Patrick Cutrone in Calabria, ma il prestito del giovane difensore Simic che negli ultimi anni aveva giocato prima con il Varese e poi con il Mouscron in Belgio. Il presidente del Crotone Giovanni Vrenna ha parlato all'uscita di Casa Milan, tra gli altri a MilanNews, sottolineando: "Speriamo che questo ragazzo possa darci una mano per una salvezza tranquilla quest'anno". Nato a Cechia in Repubblica Ceca il difensore centrale classe 1995 è dotato di un fisico da corazziere, alto ben 189 centimetri può contare anche su una discreta tecnica. Il Milan lo ha acquistato nell'estate del 2013 dal Genoa che lo aveva portato a sua volta in Italia dallo Slavia Praga l'anno precedente. Staremo a vedere se ora Davide Nicola lo inserirà piano piano oppure se gli darà subito fiducia già al ritorno in campo dopo la pausa per le partite delle nazionali.

© Riproduzione Riservata.