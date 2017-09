Calciomercato Napoli/ News, sfuma Tonelli al Chievo. Adani: che colpo Inglese! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Lorenzo Tonelli alla fine della sessione estiva di calciomercato è rimasto al Napoli. Il forte difensore centrale così almeno fino a gennaio sarà nella squadra di Maurizio Sarri che però dal suo arrivo in azzurro lo ha utilizzato veramente molto poco. Dopo che è fallito il passaggio alla Sampdoria, con la quale il Napoli ha concluso gli affari Ivan Strinic e Duvan Zapata, aveva provato per lui l'assalto il Chievo Verona. Sicuramente Lorenzo Tonelli spera di guadagnarsi più spazio in un Napoli che, se si esclude il terzino sinistro Mario Rui, non ha fatto acquisti in difesa e che ripropone quindi come titolari Kalidou Koulibaly e Raul Albiol con alle loro spalle Vlad Chiriches e Nikola Maksimovic. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Maurizio Sarri, ma di certo al momento Tonelli parte dall'ultima casella dei centrali di questa squadra. Il calciomercato di gennaio potrebbe in caso vederlo nuovamente protagonista.

ADANI ESALTA INGLESE

Il colpo a sorpresa del Napoli nell'ultima giornata di calciomercato è stato Roberto Inglese. Il forte attaccante attaccante classe 1991 di Lucera è arrivato al Chievo Verona nell'estate del 2015 collezionando da quel momento 61 presenze e mettendo a segno 14 reti. Il Napoli che lo ha prelevato dai clivensi ha però deciso di lasciarlo in prestito per un anno a un Rolando Maran che si spera possa dargli molto più spazio di quanto fatto nella scorsa stagione. Giocatore fisico e di grande rapidità e dotato di tecnica e ha la possibilità di fare la differenza quando viene impiegato molto vicino alla porta. Perché in carriera Roberto Inglese ha dimostrato di saper fare molte cose interessanti anche quando parte da lontano e magari si muove più esterno. Staremo a vedere se il suo futuro si tingerà definitivamente di azzurro, magari diventando la punta centrale del Napoli l'anno prossimo.

© Riproduzione Riservata.