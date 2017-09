Calciomercato Roma/ News, Dragovic alla fine va al Leicester (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Aleksandar Dragovic - La Presse

Sono diversi i calciatori che la Roma si è vista sfuggire dopo aver insisto a lungo per loro nella sessione di calciomercato appena terminata. Curioso però è come uno di questi alla fine sia terminato nella squadra dove ne milita un altro. Il difensore ventiseienne Aleksandar Dragovic infatti ha firmato con il Leicester che lo ha acquistato con un semplice prestito dal Bayer Leverkusen. Chi era il calciatore a lungo inseguito che gioca nelle Foxes? Semplice, quel Riyad Mahrez per il quale è nata una vera e propria telenovela tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Sicuramente il difensore austriaco di origini serbe classe 1991 è un difensore di grande affidabilità e dal sempre costante rendimento. A una Roma che ha perso Antonio Rudiger e acquistato Hector Moreno sicuramente avrebbe fatto molto comodo. Staremo a vedere come se la caverà in Premier League con la maglia del Leicester.

GOLUBOVIC AL NOVARA

Il Novara ha messo a segno un colpo importante nell'ultimo giorno di calciomercato, acquistando a titolo definitivo dalla Roma il terzino sinistro classe 1994 Petar Golubovic. Termina quindi l'avventura in giallorosso di questo eclettico difensore esterno che i giallorossi acquistarono nella gestione Walter Sabatini. Arrivato a Roma nel gennaio del 2014 dall'OFK Belgrado fu ceduto proprio in quella sessione di calciomercato allo stesso Novara per poi iniziare a girare in prestito tra Pistoiese e Pisa. Ora torna a Novara a titolo definitivo e chiude così la sua avventura alla Roma senza poi essere mai stato fisicamente nella capitale se non per firmare il passaggio da un club all'altro. Nell'ultima stagione Golubovic si è visto spesso titolare nella formazione toscana retrocessa con alla guida Gennaro Ivan Gattuso, dimostrando anche di avere buone qualità per la categoria. Staremo a vedere come si comporterà a Novara.

