Calciomercato Inter/ News, Wenger: Mustafi voleva rimanere all'Arsenal (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Shkodran Mustafi - La Presse

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato di calciomercato sottolineando i motivi per cui alla fine Shkodran Mustafi non si è mosso da Londra nonostante il pressing dei nerazzurri. Il tecnico dei Gunners ha parlato alla fine della gara contro il Bournemouth, sottolineando: "Il calciatore voleva rimanere in Inghilterra, la scelta è stata sua". Piero Ausilio alla fine dell'ultima sessione di calciomercato ha sottolineato come fosse stato trovato l'accordo con l'Arsenal, ma le richieste dell'ex centrale di Valencia e Sampdoria avesse fatto cambiare progetto al club nerazzurro. Staremo a vedere se Mustafi rimarrà ancora all'Arsenal anche nelle prossime sessioni di calciomercato perché sono davvero molti i club che l'hanno cercato e non solo l'Inter. Tra questi c'è stata anche la Juventus che però si è spinta molto meno in là dei meneghini che avevano l'accordo con il club inglese.

HANDANOVIC E I NO A TOTTENHAM E LIVERPOOL

In estate l'Inter è stata bravissima a tenere a tacere le voci di calciomercato legate a Samir Handanovic, facendo passare tutto in secondo piano. Pare infatti, come riporta in esclusiva FcInterNews.it, che il club meneghino abbia resistito agli assalti improvvisi di Liverpool e Tottenham pronte a offrire una cifra importante. Il portale ha voluto sottolineare come il club nerazzurro sia invece pronto a prolungare il contratto all'estremo difensore sloveno che va in scadenza nel 2019 con un ritocco verso l'alto. Si vuole completare l'affare prima del calciomercato di gennaio perché il ragazzo sarebbe eventualmente più facilmente acquistabile da un club estero con un anno e mezzo di contratto ancora in essere. I nerazzurri non hanno voglia di cambiare portiere, perché al momento l'obiettivo è quello di affidare la porta a un calciatore di grandissima affidabilità. Staremo a vedere quale sarà la volontà proprio di Handanovic.

© Riproduzione Riservata.