Calciomercato Juventus/ News, Inaki Williams non si vuole muovere da Bilbao (Ultime notizie)

Tra gli obiettivi del calciomercato estivo della Juventus c'è stato anche Inaki Williams polivalente calciatore dell'Athletic Bilbao. Il calciatore alla fine non si è mosso con altri club che hanno provato l'assalto nei suoi confronti. Il calciatore ha parlato ai microfoni di Mundo Deportivo, sottolineando: "L'ho detto già molte volte che sono impegnato con il mio club. La mia intenzione è far capire a tutti che sono dove voglio essere. Non voglio andare via perché amo stare qui. Mi fermano per la strada sempre e mi dimostrano affetto. Mi dispiacerebbe lasciare questa gente". Queste parole sicuramente allontanano il calciatore da un possibile addio, ma è probabile che la Juventus già magari a gennaio riproverà l'affondo per un calciatore molto talentuoso e anche giovane. Staremo a vedere se Inaki Williams cambierà idea perché si sa che nel calcio le parole contano, ma poi i fatti spesso le smentiscono.

TORNA A PARLARE IL PADRE DI INIESTA

Siamo vicinissimi a Barcellona-Juventus, domani infatti sarà già la vigilia della gara di Champions League che apre il cammino verso Kiev della squadra di Massimiliano Allegri. E' così che continuano a circolare le voci di calciomercato che vorrebbero i bianconeri vicini all'acquisto di Andres Iniesta a parametro zero tra un anno nonostante siano continue le conferme del suo rinnovo. C'è poi il padre del calciatore che in questi giorni sta parlando confermando la volontà del calciatore di rimanere in blaugrana. José Antonio Iniesta a Cuatro ha sottolineato: "Parlo ogni giorno con mio figlio e so che non direbbe mai una cosa non vera. A livello professionale Iniestra non è intenzionato a vestire nessuna altra maglia oltre quella del Barcellona in modo da non giocarci mai da avversario. Per il modo in cui si gestisce poi penso che potrà continuare a giocare per altri due tre anni". La Juventus dal lato suo non sta facendo pressing, ma qualora le cose dovessero andare male tra Barcellona e Iniesta saprà come farsi trovare pronta.

