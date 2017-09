Calciomercato Milan/ News, Vidal è il grande sogno rossonero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Arturo Vidal - La Presse

Il Milan ha condotto una campagna di calciomercato faraonica, ma non sembra volersi fermare qui e già progetta come potranno articolarsi le sessioni di calciomercato di gennaio e giugno del 2018. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che nel mirino sia finito Arturo Vidal del Bayern Monaco. Il cileno sarebbe anche felice di tornare in Italia dove ha giocato e molto bene alla Juventus. Inoltre i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Leonardo Bonucci suo ex compagno proprio in bianconero che starebbe spingendo per portare il calciatore cileno in rossonero. Vidal è un calciatore completo, dotato di grande fisicità e grinta. Nel Bayer di Carlo Ancelotti ha iniziato a giocare molto più dietro mentre in Italia in bianconero con Antonio Conte dove aveva la possibilità di segnare buttandosi dentro. Staremo a vedere se questa clamorosa trattativa si porterà avanti oppure se i bavaresi alzeranno un muro davanti a questo grande calciatore.

INZAGHI VOLEVA BORINI ALLA LAZIO

Tra gli acquisti di calciomercato del Milan passati più sottotono c'è sicuramente Fabio Borini, calciatore di grande tecnica e rapidità ma sempre lontano dai riflettori. Il ragazzo è riuscito a dimostrare ancora una volta all'estero di essere un ragazzo di grandissima prospettiva. Così a Milano hanno deciso di puntare nuovamente su di lui e regalargli la possibilità di dire la sua in Serie A. Su Fabio Borini c'era anche la Lazio che però non ha avuto la stessa forza economica del club rossonero. Di questo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi. Questi ha sottolineato: "Fabio Borini mi è sempre piaciuto e anche al nostro direttore sportivo piace molto. Sembrava che potesse arrivare da noi, poi si è inserito il Milan. Credo che alla fine l'abbiano spuntata i rossoneri dal punto di vista economico". Staremo a vedere se Fabio Borini sarà in campo oggi in Lazio-Milan.

