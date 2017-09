Calciomercato Napoli/ News, servono 4 milioni per convincere Sarri a rimanere (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il futuro di Maurizio Sarri sembra essere in bilico nonostante gli eccezionali risultati ottenuti al Napoli. Il nome dell'allenatore azzurro infatti è associato a sempre più club e diventerà presto argomento di discussione delle prossime sessioni di calciomercato. Ciro Venerato ha spiegato quale sarà il futuro di Maurizio Sarri che viene sottolineato come guadagni meno di Sinisa Mihajlovic e davvero molto meno di Massimiliano Allegri. In estate il calciatore è stato cercato dallo Zenit San Pietroburgo, Roma e Atletico Madrid prima che queste furono obbligate a praticare un'altra strada perché blindato dal Napoli. Entro la fine di maggio Maurizio Sarri si può liberare dal Napoli versando una cifra di otto milioni di euro, ovviamente aiutato dalla sua ipotetica nuova società. Per trattenerlo il Napoli dovrà offrirgli un contratto da almeno quattro milioni di stagione che sono più del doppio di quello che guadagna oggi.

GHOULAM RINNOVA

Faouzi Ghoulam rischiava di diventare presto un nuovo nome importante per il calciomercato di diversi club non solo italiani con un contratto infatti in scadenza verso il giugno del 2018. Secondo quanto riportato da Il Mattino pare che il ragazzo sia vicinissimo a rinnovare fino al 2021. Viene specificato come la cessione alla Sampdoria di Ivan Strinic sia una conferma di come si punti ancora forte sull'algerino che è ancora titolare inamovibile nonostante l'arrivo del pupillo di Maurizio Sarri, Mario Rui. Gli azzurri stanno lavorando per diventare sempre più competitivi in Italia e in Europa e per farlo hanno assolutamente bisogno di continuare a puntare sui calciatori che in questi anni hanno fatto la differenza. E' anche per questo che non si può lasciar partire un calciatore di assoluto livello come Ghoulam.

