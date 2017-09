Calciomercato Inter/ News, Ivan Perisic: io alla Juventus mai! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Ivan Perisic - La Presse

Si può passare da comprimario con le valigie in mano a titolare inamovibile con un contratto rinnovato con ritocco verso l'alto? Ivan Perisic è la dimostrazione che questo può accadere perché nell'ultimo calciomercato era stato molto vicino al Manchester United e ora è un leader dell'Inter di Luciano Spalletti a punteggio pieno dopo tre giornate. Il calciatore ha siglato una rete meravigliosa in un momento difficile della gara vinta ieri per 2-0 contro la Spal. Su Instagram il croato ha voluto far felici i suoi tifosi rispondendo a un commento di un tifoso della Juventus. Questi gli scriveva: "Vieni da noi Ivan che a Torino vinci", lui ha risposto in maniera garbata e secca: "MAI, amico mio". Un mai che dentro ha la grande rivalità vissuta tra Juventus e Inter che da Calciopoli in poi ha trasformato il derby d'Italia in una vera e propria stracittadina per attenzione e rivalità.

SCONCERTI SU VECINO

Sicuramente Matias Vecino è uno degli acquisti più passati sotto traccia nell'ultimo calciomercato dell'Inter. Arrivato dalla Fiorentina per una cifra importante invece è un centrocampista che sa fare la differenza e l'ha dimostrato anche ieri quando entrato in campo in un momento delicato di Inter-Spal ha contribuito alla vittoria della sua Inter. Di lui ha parlato anche Mario Sconcerti sulla Rai durante 90°minuto, questi ha sottolineato: "L'Inter era già una grande squadra con tanti campioni, quest'anno si è rinforzata con giocatori di buona qualità ma non straordinaria. Sicuramente il migliore è stato Matias Vecino". Il centrocampista uruguaiano è un calciatore dotato di personalità, duttile e davvero molto intelligente nelle giocate. Staremo a vedere come continuerà una stagione iniziata davvero molto bene. Sarà interessante capire anche se Mario Sconcerti avrà avuto ragione in queste sue dichiarazioni.

