Calciomercato Juventus/ News, van Dijk piace ma c'è una forte concorrenza (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

La Juventus deve lavorare per formare la difesa del futuro e per questo si guarda anche al calciomercato estero. E' vero che i bianconeri hanno puntato molto forte su Daniele Rugani e Mattia Caldara, ma lo è altrettanto che l'età media dei bianconeri è davvero molto alta. E' per questo che nel mirino continua ad esserci Virgil van Dijk del Southampton. Secondo quanto racconta il Sunday Mirror i bianconeri considerano il giovane centrale olandese il vero erede di Leonardo Bonucci. Attenzione però perché soprattutto gli occhi dei club inglesi sono attenti su di lui. Van Dijk piace infatti al Chelsea di Antonio Conte, al Manchester City di Pep Guardiola, ma soprattutto al Liverpool di Jurgen Kloop. Il problema è che i Reds torneranno all'assalto a gennaio quando la Juventus sicuramente non avrà bisogno di infoltire un reparto che si sta dimostrando decisamente all'altezza nonostante la partenza di quello che era fino all'anno passato il suo perno, Bonucci appunto.

L'IMPORTANZA DI NON AVER CEDUTO STURARO

Alla vigilia di Barcellona-Juventus si possono fare anche delle riflessioni in merito a come la squadra di Massimiliano Allegri arriva a questo appuntamento. Infatti molti dei titolari di domani sera hanno riposato anche perché è stato fatto un calciomercato che aveva proprio l'intenzione di infoltire le alternative dei bianconeri. E' così che si può fare un ragionamento su Stefano Sturaro, cercato insistentemente da diverse squadre di Serie A, e non solo, ma rimasto a Torino e diventato di fondamentale importanza per la sua duttilità. Il centrocampista infatti contro il Chievo ha giocato da terzo di destra quando i bianconeri erano a tre e da esterno largo nel 4-2-3-1 quando è entrato Paulo Dybala. All'occorrenza si può anche adattare a giocare come terzino sempre sulla corsia destra se ce ne fosse la necessità. Proprio per questi motivi la Juventus ha deciso di alzare un muro e di non cedere il calciatore nativo di Sanremo.

© Riproduzione Riservata.