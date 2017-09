Calciomercato Milan/ News, Montella già a rischio esonero? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Vincenzo Montella è già a rischio? Perdere si può, subire un 4-1 così però forse pesa un po' troppo a una società come il Milan che quest'estate ha speso veramente molti soldi. E' per questo che iniziano a muoversi le voci che vorrebbero già il tecnico campano a rischio. Il Milan ovviamente crede in Vincenzo Montella a cui ha affidato una squadra con tanti calciatori che si devono ancora conoscere, ma non accetta questa tipologia di sconfitte e già si aspetta una risposta dalla gara di Europa League di giovedì. C'è chi intanto continua ad alimentare le voci di un possibile ritorno in Italia di Antonio Conte che al Chelsea è tornato a far bene dopo un inizio burrascoso, ma che non è soddisfatto comunque del calciomercato fatto nonostante i colpi di coda Davide Zappacosta e Danny Drinkwater. Sicuramente i tifosi del Milan sarebbero felici di rivedere la coppia Conte-Bonucci che ha fatto le fortune della Juventus tornata a vincere dopo alcuni anni di grandi difficoltà proprio come i rossoneri.

È ARRIVATO IL MOMENTO DEI NUOVI ACQUISTI A.SILVA E KALINIC

Patrick Cutrone non può essere considerato il responsabile della brutta sconfitta di ieri allo Stadio Olimpico contro la Lazio, ma è giusto che per la sua maturazione il ragazzo sia scaricato anche un po' delle eccessive responsabilità arrivate in questo periodo. E' l'ora che il calciomercato diventi fondamentale e che scendano in campo Andre Silva arrivato dal Porto e Nikola Kalinic che è stato acquistato dalla Fiorentina. I rossoneri hanno un attacco molto importante e servono questi giocatori per fare la differenza davanti, senza nulla togliere a Cutrone che proseguirà in prima squadra il suo percorso di crescita. Sulla gara di ieri Alessandro Costacurta ha sottolineato a Sky Sport: "Cutrone e Borini non hanno dato quello che ci aspettavamo. In panchina c'erano André Silva, Kalinic e Calhanoglu". Acquisti che sono costati molto e che dovranno trovare più spazio una volta entrati in condizione. Perché è stato lo stesso Vincenzo Montella a sottolineare nel post partita che i due calciatori hanno ancora bisogno di un po' di tempo per essere al cento per cento.

