Calciomercato Napoli/ News, Bigon: Ghoulam e Koulibaly li portai io in azzurro (Ultime notizie)

La gara Bologna-Napoli ha regalato davvero tante emozioni e sicuramente sono state importanti le parole nel prepartita del direttore sportivo dei felsinei Riccardo Bigon ex della serata. A Premium Sport questi ha raccontato le sue emozioni, sottolineando anche alcuni aspetti di calciomercato che l'hanno visto protagonista. Spiega: "Quando ero io al Napoli questo non andava in Europa da anni, ora invece ci vanno sempre. Di quelli che hanno ora Ghoulam e Koulibaly li portai io in azzurro anche se sono stati poco pubblicizzati. Callejon, Raul Albiol e Gonzalo Higuain sono arrivati dal Real Madrid, mentre Dres Mertens era forte anche prima quando giocava in Olanda". Racconta anche come proprio l'evoluzione del belga da attaccante esterno a fenomenale prima punta gli abbia ricordato quanto accaduto con un altro grandissimo della storia del Napoli e cioè quell'Edinson Cavani che al Palermo appena arrivato in Italia giocava da tornante nel tridente.

MONTERVINO SUL SETTORE GIOVANILE

Il Napoli sta conducendo un avvio di stagione entusiasmante, anche se c'è chi critica il fatto che ormai da tempo gli azzurri non tirano fuori talenti dal vivaio. Di questo e altro ha parlato l'ex Francesco Montervino a NapoliSoccer.net, spiegando l'esigenza proprio per il movimento nazionale di tornare a puntare molto sui giovani della cantera. Spiega: "Serve la crescita del settore giovanile. Bisogna investire. Il Napoli, tra regione e provincia, può contare su un bacino importante di utenza. Questa nuova formula del Campionato Primavera permette di confrontarsi con squadre blasonate e se si vuole competere con loro si deve puntare sui giovani più forti". E' così che il club azzurro, secondo il suo ex calciatore, deve tornare a credere sui suoi talenti più giovani. Due dei più scintillanti sono ora in prestito nel Parma che ieri ha perso tra le mura amiche contro il Brescia e cioè Jacopo Dezi e Roberto Insigne. Quest'ultimo è tra le altre cose fratello di Lorenzo.

