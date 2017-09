Calciomercato Roma/ News, Aleix Vidal vicinissimo al Valencia (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Francesco Totti - La Presse

Tra gli obiettivi di calciomercato della Roma nell'ultima sessione di calciomercato abbiamo visto anche il terzino sinistro del Barcellona Aleix Vidal che sembra pronto a lasciare il club blaugrana. Secondo quanto riportato da RAC1 però il Valencia sembra pronto a gelare sia la Roma che Juventus, Milan e Inter tutte vigili sui movimenti di questo forte calciatore. Pare che il Valencia nell'ultimo giorno di calciomercato non sia riuscito a soddisfare il Barca che voleva per il suo difensore quindici milioni di euro, ma anche che il club galiziano sia pronto a fare un nuovo tentativo nella sessione di riparazione di gennaio. Aleix Vidal è un calciatore rapido e dotato di grande tecnica, abile a muoversi negli spazi e a puntare l'uomo. probabilmente potrà fare ancora bene al Barcellona in questi mesi anche se il suo futuro sembra essere già scritto. Nonostante questo la Roma continuerà a monitorare i suoi movimenti.

TOTTI MAI COME ALLENATORE DEI GIALLOROSSI?

Nell'ultima settimana si è parlato molto del futuro di Francesco Totti che sembrava pronto per un passo indietro rispetto a quanto deciso quest'estate. Pareva infatti che Francesco Totti avesse pensato al ritorno in campo ma non per un clamoroso colpo di calciomercato di qualche milionario club estero. L'idea era quella di fare il corso per prendere il patentino da allenatore. Ieri però a Sky Sport Francesco Totti ha voluto tranquillizzare i tifosi della Roma sia sul futuro di Eusebio Di Francesco, attuale allenatore dei giallorossi, sia sul suo. A precisa domanda a Sky Sport ha sottolineato: "No, no tranquilli non sarò l'allenatore della Roma". Ovviamente la sempre grande ironia dell'ex capitano giallorosso lascia anche qualche dubbio, ma al momento non sembrano esserci delle novità così importanti perché Francesco Totti rimarrà ancora a lungo nello staff dirigenziale del club capitolino.

