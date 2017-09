Calciomercato Inter/ News, Colonnese: che colpo Skriniar! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Milan Skriniar - La Presse

L'Inter ha fatto un vero colpo di calciomercato quest'estate quando è andato a prendere dalla Sampdoria il difensore centrale Milan Skriniar. Questi ha iniziato il suo percorso all'Inter davvero in maniera molto importante, stupendo anche l'ex centrale della squadra nerazzurra Francesco Colonnese. Questi ha parlato ai microfoni di Gazzamercato.it sottolineando: "Il giocatore che più mi ha sorpreso tra i nuovi arrivati è Milan Skriniar. E' un difensore che interpreta il ruolo in maniera davvero esemplare. E' molto concentrato, aggressivo, bravo nell'uno contro uno e non ha paura a sfidare gli avversari. E' davvero un calciatore che sa fare il suo ruolo molto bene". Skriniar è anche molto giovane e presto potrà diventare uno dei migliori nel suo reparto non solo nel nostro campionato ma anche a livello internazionale. Staremo a vedere se il club meneghino potrà giovarne già quest'anno tornando a vincere qualcosa di importante come non accade da anni.

ARRIVANO SOLDI DA BIRAGHI

In estate Cristiano Biraghi è stato ceduto alla Fiorentina. Il terzino è stato acquistato dal Pescara nell'ultima sessione di calciomercato in prestito oneroso a 500mila euro e sarà riscattato obbligatoriamente in caso di salvezza dei viola per due milioni di euro. Questa cifra se la spartiranno poi il club abruzzese e l'Inter secondo precedenti accordi. Sicuramente Biraghi è un calciatore dotato di grandi prospettive tecniche e tattiche, ma l'Inter da tempo ha deciso di abbandonarlo. Staremo a vedere se nelle prossime stagioni il ragazzo riuscirà a trovare un percorso di crescita che porterà i nerazzurri ad avere dei rimpianti. Al momento questa entrata può solo che andare ad ammorbidire una campagna acquisti che nell'ultima sessione di calciomercato è stata assai dispendiosa. La notizia la riporta in esclusiva FcInterNews.it.

